¡Grabó en Plaza de Armas! Noel Goes Crazy llegó a Santiago y sacó a bailar a chilenos en el centro - Chilevisión

El influencer, que se destaca por su baile con la canción Calm Down y su particular cabellera, está realizando una gira por Sudamérica.

Un reconocido bailarín de TikTok aterrizó en Chile y durante la tarde de ayer hizo de las suyas en el centro de Santiago.

Se trata de Noel Goes Crazy, un influencer nigeriano-alemán quen realiza una divertida dinámica en las calles del mundo y ahora se encuentra viajando por Sudamérica.

El trend consta de realizar un baile con la canción Calm Down, eso sí, esto lo hace luego de "robarle" un objeto a alguien y destapar su frondosa cabellera.

La reacción de los chilenos en redes

Su presencia en Plaza de Armas y en el Paseo Ahumada no pasó desapercibida, de hecho, grabó dos videos que se han viralizado en las últimas horas.

A pesar de que su dinámica puede causar susto, las "víctimas" se lo tomaron bien e incluso se dieron el tiempo de bailar.

Por su parte, los usuarios en redes no se tardaron en comentar: "ohhhh estuvo en Chileeeee", "no me hagan eso porque muero en el área jajaja", "genial! Bienvenido a Chile hermano!!!", "somos el mejor país de Chile".