¡Locura total! Paolo Meneguzzi sorprendió a fanáticas con show en pleno Paseo Ahumada - Chilevisión

El cantante italiano homenajeó a Marta González, la fundadora de Feria del Disco, lugar donde Meneguzzi realizó una serie de encuentros con sus fanáticas al comienzo de su carrera.

Durante la tarde de este miércoles, Paolo Meneguzzi sorprendió al público chileno al realizar un show gratuito en honor a la fundadora de Feria del Disco, Marta González, en el Paseo Ahumada, ubicado en Santiago Centro.

El cantante se encuentra en el país en el marco de su gira "Por Una Como Tú", que incluye una serie de conciertos en acústico. Una propuesta musical que no se había repetido antes en su carrera y con el que visitará, inicialmente, siete regiones de Chile.

Paolo Meneguzzi cantó en el Paseo Ahumada

A través de su cuenta de Instagram, el artista italiano señaló: "Una sorpresa en el centro de Santiago. Mi tributo a Marta González de la Feria del Disco que siempre me ha apoyado".

En esa misma línea, agregó: "Allí donde todo empezó. Aunque ahora todo cambió, no cambia el recuerdo que se queda inolvidable en el corazón. Gracias"

Meneguzzi realizó una serie de firmas de discos y encuentros con sus fans al interior de la Feria del Disco, antes de que se declarara en quiebra en 2014, sin embargo, la razón del homenaje es el reciente fallecimiento de Marta González, cuyo deceso ocurrió el pasado 1 de abril.

El cantante se presentó vestido de una manera muy sencilla en compañía de un guitarrista, lo que provocó que pasara desapercibido en primera instancia, sin embargo, con el pasar de los minutos se aglomeró una gran cantidad de personas en el lugar.

"¿Por qué no avisaste?", "Qué rabia no haber podido estar ahí", "Trabajo a una cuadra ¿Por qué no supe antes?", "No, qué humildad, te pasaste" y "Todos grabando y yo lo hubiera abrazado y cantado con él", son algunos de los comentarios que dejaron sus seguidoras en Instagram.

Revisa la publicación de Instagram: