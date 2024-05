El animador aseguró que su matrimonio con Carla Jara habría terminado de todos modos, sin embargo admitió que pudo haber sido en circunstancias distintas y además desmintió las declaraciones de su ex pareja.

Tras reconocer su relación sentimental en medio del quiebre con Carla Jara, Francisco Kaminski pidió disculpas públicas a Camila Andrade en Podemos Hablar, por las repercusiones que tuvo el escándalo de su separación en ella.

El animador aseguró que no hubo infidelidad con la ex Miss Chile y que "no estaba bien" con Carla Jara, siendo esa la razón por la cual él generó interés hacia Camila Andrade, sin ella tener implicancia en la situación.

Kaminski pidió disculpas a Camila Andrade

Kaminski estará presente este domingo a las 22:30 horas, donde contará su versión de los hechos en Podemos Hablar, tras la bullada separación con Carla Jara y en ese contexto, le ofreció disculpas a su actual pareja, Camila Andrade.

"Insisto, aquí no hay terceras personas involucradas. Mi matrimonio no lo terminó Camila Andrade y eso también siento que es un cargo injustamente, súper duro. Ella también se merece unas disculpas, yo también la metí en este tema", admitió Kaminski.

En esa misma línea, agregó: "Los matrimonios terminan por dos personas, no hay una tercera, el compromiso era mío y de la Carla y nosotros obviamente que una de ambas partes no estaba bien, por algo se fija en otra persona, no es por alguien".

Kaminski desmintió las declaraciones de Carla Jara en donde aseguró que no habían problemas matrimoniales previos al viaje en Brasil, asegurando que los roces entre la pareja provocaron que él no quisiera vacacionar en familia, dado que se encontraban en un punto de no retorno.

"Nosotros igual si no hubiese estado Camila, igual hubiésemos terminado…no en estas circunstancias claramente", concluyó.