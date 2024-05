Habla mamá de joven conscripto fallecido en Putre: “Él dio su vida por sus camaradas” - Chilevisión

En entrevista con Contigo en la Mañana, la mujer aseguró que el joven conscripto fue sometido a malos tratos antes de su muerte. "Lo levantó, lo golpeó y se desmayó", denunció.

Un fuerte testimonio entregó Romy Vargas, madre del joven conscripto que falleció durante una marcha de instrucción en Putre, en la Región de Arica y Parinacota.

"Estoy destruida, me mataron en vida", afirmó la mujer en entrevista con Contigo en la Mañana, donde detalló que fue informada de la muerte el pasado sábado.

"Me llamaron para indicarme que Franco estaba en una rutina diaria en ejercicio y que lamentablemente había fallecido, nada más. No me dieron ninguna otra explicación", detalló.

Desgarrador testimonio de madre de conscripto

La mamá de Franco Vargas sostuvo que hasta la fecha no existiría transparencia respecto a lo ocurrido ese día.

"He exigido que me digan el nombre de quién era el capitán y el que estaba a cargo del pelotón de mi hijo. Porque todo lo que he sabido es por testimonio de los niños", agregó.

En ese sentido, Romy aseguró que los compañeros de su hijo están siendo "amenazados": "Sus papás están con susto y miedo, nosotros necesitamos que ellos no sufran, que estén en sus casas".

Cabe mencionar que en las últimas horas se reveló que más de 40 conscriptos de la misma unidad del joven fallecido están con problemas respiratorios tras someterse a frío extremo.

"Lo que sé, por varios testimonios, es que mi hijo pidió ayuda y este tipo, que no voy a decir su nombre, le dijo que eso era de poco hombre, de maricón. Lo levantó y lo golpeó, y se desmayó", señaló la mujer entre lágrimas.

Más adelante, Vargas afirmó que "mi hijo fue un héroe, gracias a que él dio su vida por sus camaradas esos niños pudieron tener asistencia médica, ya que el Ejército quería volver a enviarlos a campaña el día lunes".