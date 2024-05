Al ser consultada por su excompañera de Yingo, la personalidad no tuvo buenas palabras y recordó un supuesto momento ocurrido en el programa juvenil de televisión.

Natalia "Arenita" Rodríguez no se guardó nada y lanzó una ácida opinión contra Faloon Larraguibel, su excompañera de Yingo.

La chilena, que está radicada en Dinamarca, recibió una particular pregunta de una seguidora que le preguntó qué opinaba de la exanimadora de ViaX, recordando la convivencia que tuvo con la personalidad.

Tras este comentario, Natalia Rodríguez entregó cuál es su mirada sobre la personalidad de Faloon, asegurando que no nunca tuvo una buena impresión de su pasado en el programa juvenil.

Natalia "Arenita" Rodríguez sin filtro contra Faloon Larraguibel

"¿Qué opinas de F...n? ¿Siempre fue así?", le preguntó una usuaria a la personalidad, a lo que no dudó en expresar su opinión.

"Lo que sí puedo opinar y sí puedo decir, porque yo conozco a esta persona, es que me caía mal principalmente por su actitud", comenzó su descargo "Arenita".

Pero esto no quedó acá, ya que el ex Yingo siguió criticando a su excompañera de trabajo, dejando en claro que no tiene una buena imagen de ella.

"(Es) arribista, prepotente, media envidiosa, mala persona... y trataba mal a los peluqueros del canal", concluyó Natalia Rodríguez.

Cabe recordar que hace unos días, por redes sociales, también criticó a Karol Lucero y lo tildó de "narcisista".

