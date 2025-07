¿Existen culebras chilenas que puedan matar a una persona? Este experto lo explica de manera sencilla - Chilevisión

Chile continental hay dos especies: culebra cola larga y culebra cola corta. Los dos tipos son venenosas, lo que no significa que necesariamente sean mortales.

¿Son mortales las culebras chilenas? Esa fue la pregunta que trató de resolver Cristóbal Sprätz, experto en insectos.

El ingeniero comercial apasionado por los bichos se dedica a realizar taller sobre esa disciplina estuvo en el vodcast Roots South, donde explicó de manera sencilla las cualidades de la serpiente que habita en suelo nacional.

Según detalló, en Chile continental hay dos especies: culebra cola larga y culebra cola corta.

¿Son mortales las culebras en Chile?

Según Cristóbal Sprätz “las dos son venenosas. Para efectos humanos la culebra cola larga y la culebra cola corta son venenosas pero no mortal”.

Esto quiere decir que “si me muerde igual me puede inyectar veneno”. En el caso de las especies que habitan en Chile ”tiene la boquita muy chiquitita entonces los dientes no los alcanza a enterrar en la piel, pero si me alcanzara a enterrar yo no me voy a morir porque no hay culebra en Chile que tenga el veneno suficiente para matarme”.

De acuerdo al experto, lo mismo sucede con los escorpiones. “En Chile hay entre 35 a 50 especies descritas de Arica a Punta Arenas. Son todos venenosos sí”, detalló.