 El origen detrás de la máquina viral de anticuchos: “Lo hicimos por el público” - Chilevisión
Minuto a minuto
Balance de Fiestas Patrias 2025: Carabineros reportó 17 muertos y 456 siniestros viales Para HOY domingo: Emiten aviso por tormentas eléctricas en la RM, O'Higgins y Maule Actualizan estado de salud de Carabinero que cayó de un caballo en el Parque Padre Hurtado Carabinero en retiro murió tras caer en su camioneta al Río Malleco en Angol Temeraria acción: Joven en silla de ruedas se colgó de un bus RED
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
21/09/2025 09:27

El origen detrás de la máquina viral de anticuchos: “Lo hicimos por el público”

La "Anticuchoneitor 3000" puede cocinar hasta 80 anticuchos al mismo tiempo de una sola vez, entre 40 y 50 minutos.

Publicado por Gabriela Valdés

Durante estas Fiestas Patrias se hizo viral una máquina de anticuchos, apodada como "Anticuchoneitor 3000", la cual puede cocinar hasta 80 de una sola vez.

El creador detrás del artefacto es Wladimir Alfaro, un fondero que lleva casi 20 años en su local instalado en las ramadas de Calama, "El Rinconcito de Doña Florinda".

En conversaciones con Las Últimas Noticias, Alfaro señaló que "la gente se impresionó, fue wow, algo diferente".

En cuanto a cómo funcionaba, el fondero indicó que "se llenaban las dos máquinas, era anticucho tras anticucho. Yo quedé feliz, esto lo hicimos por el público".

La idea detrás de la máquina de anticuchos

Alfaro relató que la idea nació cuando vio un modelo similar fuera de Chile, por lo que se puso en contacto con un acerero radicado en Pudahuel, Leonardo Murillo.

Murillo recordó que el fondero le mostró "un prototipo muy artesanal. Yo lo llevé a otro nivel y diseñé esta máquina en tres días, con un día más de pruebas".

Luego de que el producto se viralizara, el acerero señaló que "ahora todos me llaman, el teléfono no ha parado. Vamos a ver qué sale para el año que viene".

Publicidad

Destacamos

Noticias

Beneficio por Años Cotizados: Esta es la edad para comenzar a recibir el bono de hasta $98 mil

Lo último

Lo más visto

“No pudimos...”: La frustración de Sammis Reyes y Emilia Dides tras robo

La noticia la dio a conocer el deportista a través de sus redes sociales, donde publicó una foto junto a su pareja, la ex Miss Universo Chile.

21/09/2025

“Pensamos que sería para siempre”: Roon Antonio dedicó emotivo mensaje tras muerte de expareja

En un extenso mensaje, Roon relata cómo inició su relación con Nicolás y reveló que antes de su muerte tuvo la posibilidad de conversar en extenso con él.

21/09/2025

“Horrible”: Esta fue la crítica más comentada ante la transmisión de la Parada Militar 2025

Algunos televidentes señalaron que las cámaras centraban continuamente la atención en el presidente Gabriel Boric y otras autoridades, interrumpiendo la cobertura de los actos de las Fuerzas Armadas.

20/09/2025

“Yo confiaba...”: Claudia Di Girolamo da su primera entrevista tras querella de su hija contra Cristián Campos

En su primera entrevista tras la querella por abuso sexual que su hija Raffaella interpuso contra Cristián Campos, la actriz Claudia Di Girolamo habló de los años de silencio, del apoyo familiar y calificó al actor como “un abusador que actúa en las sombras”.

20/09/2025