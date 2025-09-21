El origen detrás de la máquina viral de anticuchos: “Lo hicimos por el público” - Chilevisión

La "Anticuchoneitor 3000" puede cocinar hasta 80 anticuchos al mismo tiempo de una sola vez, entre 40 y 50 minutos.

Durante estas Fiestas Patrias se hizo viral una máquina de anticuchos, apodada como "Anticuchoneitor 3000", la cual puede cocinar hasta 80 de una sola vez.

El creador detrás del artefacto es Wladimir Alfaro, un fondero que lleva casi 20 años en su local instalado en las ramadas de Calama, "El Rinconcito de Doña Florinda".

En conversaciones con Las Últimas Noticias, Alfaro señaló que "la gente se impresionó, fue wow, algo diferente".

En cuanto a cómo funcionaba, el fondero indicó que "se llenaban las dos máquinas, era anticucho tras anticucho. Yo quedé feliz, esto lo hicimos por el público".

La idea detrás de la máquina de anticuchos

Alfaro relató que la idea nació cuando vio un modelo similar fuera de Chile, por lo que se puso en contacto con un acerero radicado en Pudahuel, Leonardo Murillo.

Murillo recordó que el fondero le mostró "un prototipo muy artesanal. Yo lo llevé a otro nivel y diseñé esta máquina en tres días, con un día más de pruebas".

Luego de que el producto se viralizara, el acerero señaló que "ahora todos me llaman, el teléfono no ha parado. Vamos a ver qué sale para el año que viene".