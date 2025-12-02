 “¿Acaso esto es legal?”: Ciudadana rusa confesó a qué no se acostumbra tras un año viviendo en Chile - Chilevisión
02/12/2025 12:00

“¿Acaso esto es legal?”: Ciudadana rusa confesó a qué no se acostumbra tras un año viviendo en Chile

Una creadora de contenidos llamada Nadia contó en un video que publicó en Instagram el único elemento que le sigue sorprendiendo de nuestro país, luego de un año y medio residiendo en Chile.

Publicado por CHV Noticias

Una creadora de contenidos proveniente de Rusia publicó un curioso video en el que dio a conocer el único elemento al que no se ha acostumbrado viviendo en Chile.

Se trata de Nadia, una influencer dedicada al crear videos sobre "patrimonio, identidad y negocio creativo", con especial énfasis en su estadía en nuestro país.

Con diversos registros dedicados a temas como la literatura y panoramas culturales en Chile, una de sus últimas publicaciones estuvo dedicada a las compras en el supermercado.

Con un año y medio viviendo en el país, pese a que hay varios aspectos que le encantan, las compras todavía le sorprenden, sobre todo considerando los precios de algunos productos.

"La única cosa a la que no puedo acostumbrarme en Chile, incluso después de vivir aquí 1,5 años", dijo en el breve clip, mostrando una pasta de dientes 125 gramos a $7.290 y una docena de huevos de color por $4.890.

“¿Acaso esto es legal?“, cuestionó, en alusión al elevado precio. Luego mostró otro producto que, a su juicio, es más caro de lo que debería: una caja de té verde de 20 bolsas a $3.190.

Mira el video a continuación:

