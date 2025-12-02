“¿Acaso esto es legal?”: Ciudadana rusa confesó a qué no se acostumbra tras un año viviendo en Chile - Chilevisión

Una creadora de contenidos llamada Nadia contó en un video que publicó en Instagram el único elemento que le sigue sorprendiendo de nuestro país, luego de un año y medio residiendo en Chile.

Una creadora de contenidos proveniente de Rusia publicó un curioso video en el que dio a conocer el único elemento al que no se ha acostumbrado viviendo en Chile.

Se trata de Nadia, una influencer dedicada al crear videos sobre "patrimonio, identidad y negocio creativo", con especial énfasis en su estadía en nuestro país.

Con diversos registros dedicados a temas como la literatura y panoramas culturales en Chile, una de sus últimas publicaciones estuvo dedicada a las compras en el supermercado.

Con un año y medio viviendo en el país, pese a que hay varios aspectos que le encantan, las compras todavía le sorprenden, sobre todo considerando los precios de algunos productos.

"La única cosa a la que no puedo acostumbrarme en Chile, incluso después de vivir aquí 1,5 años", dijo en el breve clip, mostrando una pasta de dientes 125 gramos a $7.290 y una docena de huevos de color por $4.890.

“¿Acaso esto es legal?“, cuestionó, en alusión al elevado precio. Luego mostró otro producto que, a su juicio, es más caro de lo que debería: una caja de té verde de 20 bolsas a $3.190.

Mira el video a continuación: