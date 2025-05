¿100 hombres contra un gorila? El debate viral que desató memes y análisis de expertos - Chilevisión

¿Pueden 100 hombres vencer a un gorila? Revisamos qué dice un experto y qué concluye la inteligencia artificial sobre este insólito escenario.

Si hace algunos años tuvimos el debate absurdo sobre una hipotética guerra entre uruguayos y canguros, este 2025 trae un nuevo y delirante cuestionamiento: ¿pueden 100 hombres derrotar en una pelea a un gorila? Disparatado o no, analizamos qué probabilidades tendrían estos humanos contra el primate más grande del mundo, con la ayuda de la inteligencia artificial.

¿Cómo nace esta interrogante?

Como ha ocurrido otras veces, preguntas sin sentido surgen y se viralizan en el vasto universo de internet. En este caso no hay un origen claro, pero varios usuarios de X (ex Twitter) señalan como punto de partida un video del usuario de TikTok @scarfacemark, quien ya había iniciado antes un debate sobre humanos vs. perros, para luego pasar al “hombres vs. gorila”.

El impulso final lo dio el creador de contenido MrBeast, quien publicó en tono de broma una imagen con la miniatura “100 men vs a Gorilla” y el mensaje: “Necesito 100 hombres para probar esto, ¿hay voluntarios?”. A partir de ahí, el “trend” explotó: figuras como Elon Musk y Jake Paul se sumaron al juego, aportando sus comentarios y aumentando su visibilidad.

La discusión cruzó el límite del meme y llegó incluso a medios serios. CNN entrevistó al director de comunicaciones del Zoológico de Miami, Ron Magill, quien abordó el tema desde la etología, es decir, el estudio del comportamiento animal.

“Tendrían que estar comprometidos. No deberían ir uno contra uno o en pareja, porque en ese caso ganaría el gorila. Si van todos a la vez, no hay posibilidad de que el gorila gane (...) este animal es un gigante gentil, la única manera de que sea agresivo es para proteger a su familia. Son vegetarianos, herbívoros, no comen carne ni asesinan. La única forma de que se ponga a la defensiva sería para proteger a los suyos. Contra 100 hombres organizados no tendría oportunidad. Obviamente habría daños colaterales, podrían perderse vidas humanas, pero al final del día estas personas podrían inmovilizarlo como una gran camisa de fuerza”.

Si llegaste hasta este punto, probablemente aún tienes esperanzas de que el gorila gane. Pues bien, eso mismo sugiere la inteligencia artificial. Le planteamos el escenario a ChatGPT y esta fue su conclusión:

“Aunque suene como una hipótesis curiosa, enfrentarse a un gorila lomo plateado no es un escenario sencillo para ningún grupo humano, incluso si se trata de 100 personas. Este animal, que puede superar los 200 kilos y posee una fuerza descomunal, es capaz de causar daños letales con facilidad. Si bien en teoría un grupo tan numeroso podría eventualmente inmovilizarlo, en la práctica, la falta de entrenamiento, la desorganización y el miedo harían que el enfrentamiento terminara con numerosas bajas humanas. Por eso, expertos estiman que la posibilidad real de éxito en un combate cuerpo a cuerpo sin armas sería muy baja, cercana al 10%, dejando en claro que la fuerza bruta del gorila sigue estando muy por encima de la mayoría de los humanos”.

Así, mientras la IA y el experto difieren en el resultado final, coinciden en algo clave: el gorila es una bestia imponente, capaz de causar estragos incluso frente a un grupo numeroso de personas. Con esto, cerramos abril y abrimos mayo con uno de los debates más surrealistas que ha dejado internet este año, sumándose a otros fenómenos virales como el "brainrot" o el “chicken jockey” de la película de Minecraft.