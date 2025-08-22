 “Destinados a la reflexión...”: Masonería explica hallazgo de cráneos y descarta origen ilícito - Chilevisión
22/08/2025 14:46

“Destinados a la reflexión...”: Masonería explica hallazgo de cráneos y descarta origen ilícito

El hallazgo quedó al descubierto tras un robo en la Logia Aristóteles Berlendis, en la comuna de San Miguel.

Publicado por Gabriela Valdés

La Gran Logia de Chile reaccionó al hallazgo de este viernes en una de sus sedes en la región Metropolitana, donde la policía encontró tres cráneos que fueron reportados como humanos.

Tras la denuncia del robo, Carabineros llegó hasta el inmueble para inspeccionarlo, momento en que encontraron una dependencia oculta, donde se hallaron tres cráneos humanos.

Respuesta de la Gran Logia de Chile

A través de un comunicado, desde la Gran Logia de Chile descartaron un origen ilícito y declararon su "absoluta disposición a colaborar con las autoridades en todas las diligencias necesarias para esclarecer los hechos".

En esa línea, señalaron que "en caso de que se confirme la existencia de restos humanos auténticos, su origen deberá ser investigado, pues la Gran Logia de Chile rechaza categóricamente cualquier insinuación de prácticas ilícitas, contrarias a la dignidad humana o a la ley".

Por otro lado, indicaron que"en la tradición masónica universal se utilizan diversos elementos simbólicos y alegóricos destinados a la reflexión filosófica y moral de sus miembros."

"Entre ellos, de manera histórica y documentada, se han empleado cráneos, habitualmente réplicas o restos donados de manera legal en otras épocas, como recordatorio de la fragilidad de la vida y la necesidad de actuar con rectitud", agregaron. 

