Insólita fuga: Delincuentes chocan a guardias y huyen por la vereda en San Miguel - Chilevisión

Un grupo de delincuentes robó un vehículo en la comuna de San Miguel y chocó a guardias municipales para poder escapar. Los hechos ocurrieron durante la noche del viernes, cuando los vecinos del sector de Tercera Transversal se percataron que los antisociales bajaron de un vehículo e intentaban sustraer otro automóvil que estaba estacionado. Mientras Carabineros llegaba, personal municipal intentó por todos los medios cerrarle el paso a los delincuentes, quienes los chocaron e incluso golpearon sus vidrios para luego huir por la vereda. El vehículo robado fue encontrado con la patente adulterada.