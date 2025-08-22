Reportan hallazgo de cráneos humanos en inmueble de la Logia Masónica en San Miguel - Chilevisión

El descubrimiento se produjo tras el reporte de un robo en el lugar, lo que motivó la llegada de las autoridades para realizar una inspección, momento en que se efectuó el hallazgo.

La mañana de este viernes se reportó un robo al interior de un inmueble destinado a la Logia Aristóteles Berlendis, de la Logía Masónica de Chile. Tras acudir al lugar, Carabineros reportó el hallazgo de tres cráneos humanos.

La propiedad se encuentra ubicada en calle Gambeta, en la comuna de San Miguel, región Metropolitana.

En el lugar, la cuidadora le señaló a las autoridades que durante la madrugada unos individuos desconocidos accedieron al recinto y sustrajeron artículos electrónicos y de cocina.

En este contexto, durante una inspección ocular, Carabineros descubrió una dependencia oculta que contenía varios módulos donde se realizaban ceremonias de carácter desconocido, hallando además tres cráneos humanos.

Hasta ahora, de acuerdo a información policial, se desconoce el periodo, origen y contexto temporo-espacial de las osamentas.

En la página web de la masonería en Chile, llamada Gran Logia, responden a la preguta qué es la masonería e indican que "la Francmasonería es una Institución universal, iniciática, filosófica y ética, integrada por personas de espíritu libre que trabajan por el bien de la Humanidad".

Sobre quiénes pueden ingresar a este grupo, en la web señalan que "puede ser masón toda persona de espíritu libre, ajeno a prejuicios y dogmas de toda índole, y que cuente con las condiciones culturales y morales que le permitan avanzar en el proceso de construcción de su personal proyecto de realización individual.

Sobre cómo se organiza la masonería, explican que se dividen en "Logias y Grandes Logias, las que constituyen el núcleo central y punto de encuentro de sus actividades, propósitos y aspiraciones".

Asimismo, en el ámbito docente, "se estructura en tres niveles o grados, Aprendiz, Compañero y Maestro, en los que se compendian las enseñanzas tradicionales en que se sustenta su ideario humanizador".

En su página web, destacan a al menos siete gobernantes como parte de la institución: Juan Antonio Ríos Morales, Carlos Ibáñez del Campo, Gabriel González Videla, Manuel Blanco Encalada, Salvador Allende Gossens, Arturo Alessandri Palma y Pedro Aguirre Cerda.