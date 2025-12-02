Voluntariado en Chile alcanza cifras históricas: Se cuadruplicó la cantidad de gente que lo ejerce - Chilevisión

Los jóvenes, mujeres y personas de la tercera edad son quienes más hacen voluntariado en nuestro país. Mientras que más de la mitad de ellos lo hace para contribuír en la sociedad, hay un porcentaje considerable que exige al Estado que colabore.

Este próximo 5 de diciembre se conmemora el Día Mundial del Voluntariado y el Día del Patrimonio Social en Chile y con ello la Encuestra Nacional de Voluntariado y Solidaridad 2025 reflejó cifras históricas.

El estudio señala que se cuadriplicó la cantidad de personas en nuestro país que se dedican a voluntariar, siendo jóvenes, mujeres y personas de la tercera edad quienes más lo practican.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

¿Cuáles son las cifras de voluntariado en Chile?

Según señala la encuesta, el 41% de los voluntarios son jóvenes, el 56,7% declara que lo hace "porque le hace sentir bien" y el 49,8% por construir un país más solidario.

La mayoría de las personas que se dedican a voluntariar son jóvenes, mujeres y personas de la tercera edad. El 49% de los encuestados exigió más acciones concretas de parte de las Municipalidades y del Estado y el 30,3% aseguró haber hecho voluntariado en los últimos meses.

Respecto de las personas que voluntariaron en los últimos 12 meses, el 26,1% declara haber hecho actividades relacionadas a la asistencia y el cuidado directo de las personas.

En cuanto a los lugares donde más se realiza esta acción, el 55,5% lo hace a través de grupos informales de vecinos, familiares o amigos, un 18,5% más que el año anterior y el 42,3% participa a través de organizaciones formales, fundaciones u ONGs.

Sin embargo, no todas las cifras son tan positivas, dado que el 47,2% expresa que no hace voluntariado porque no sabe cómo ni dónde hacerlo, mientras que el 44% señala no tener tiempo.

Al respecto, la Directora Ejecutiva de Fundación Trascender, Claudia Castañeda Clarke señaló: "El voluntariado hace la diferencia mejorando aprendizajes y aportando al desarrollo de comunidades, construyendo cohesión social, cuidando el medio ambiente y abriendo oportunidades reales para mejorar la vida de las personas, tanto de quien hace voluntariado como de quien lo recibe".

"Son personas que también pueden enfrentar sus propias dificultades pero que, pese a ello, deciden mirar más allá de las propias limitaciones y ponerse al servicio de otros. Cuando las voluntades se unen, la fuerza transformadora se multiplica", cerró.