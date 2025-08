El reconocido actor Park Bo-gum anuncia visita a Chile con su fan meeting “Be With You” 2025 - Chilevisión

A través de las redes sociales de Ninshi Entertainment, se conoció que el intérprete, de 32 años, podrá compartir con sus fans en nuestro país en septiembre.

Este martes, se confirmó que el reconocido Park Bo-gum vendrá a Chile a través de su meeting "Be With You".

El admirado actor surcoreano de "Contéstame 1988" y "Si la vida te da mandarinas", entre otras producciones, estará en Santiago para cerrar su gira por Latinoamérica, ya que antes se presentará en Monterrey, Ciudad de México y Sao Paulo.

¿Cuándo, dónde y cómo comprar entradas para visita de Park Bo-gum?

Se informó que Park Bo-gum dirá presente en un evento el próximo 24 de septiembre en el Teatro Caupolicán.

Aunque de momento se desconocen mayores detalles sobre la venta de entradas, por lo que se debe esperar que Ninshi Entertainment entregue más detalles y valores de los tickets.