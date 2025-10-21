 Miss Mundo Chile: Cómo votar por tu candidata favorita para que llegue a la final - Chilevisión
21/10/2025 10:56

Miss Mundo Chile: Cómo votar por tu candidata favorita para que llegue a la final

Son 25 las candidatas que deberán enfrentarse a pruebas claves en su camino hacia la corona: una prueba de talento, una deportiva y una acción social serán algunas de ellas. 

Publicado por CHV Noticias

Chilevisión transmitirá en vivo la semifinal de Miss Mundo Chile 2025, espacio que busca encontrar a la próxima representante de nuestro país en el concurso internacional de belleza más antiguo y prestigioso del mundo.

La conducción del evento estará a cargo de Julio César Rodríguez, mientras que el backstage será liderado por los periodistas y conductores de Sabingo, Juan Pablo Queraltó y Emilia Daiber.

¿Cómo votar por Miss Mundo Chile?

Para votar por Miss Mundo Chile y elegir a tu favorita solo debes hacer clic en este enlace y podrás apoyar a una de las 25 candidatas en competencia.

Otra alternativa es hacer clic en la foto a continuación. Al hacerlo, te dervirará al sitio web oficial de la votación donde podrás votar por tu candidata,

¿Cuándo y dónde ver la semifinal de Miss Mundo Chile 2025? 

El próximo 2 de noviembre se vivirá la semifinal de Miss Mundo Chile 2025, transmitida en vivo  por Chilevisión, tanto por señal abierta como en su web oficial y la app MiCHV.

La transmisión de Chilevisión incluirá no solo la competencia en vivo, sino también entrevistas exclusivas y momentos inéditos desde el backstage, acercando a la audiencia a cada detalle de la experiencia Miss Mundo Chile a través de la televisión abierta y sus plataformas digitales.

Candidatas confirmadas Miss Mundo Chile 2025

 A continuación te mostramos quiénes son las 25 semifinalistas de Miss Mundo Chile 2025: 

  • Erika Calfuleo: La Pintana
  • Constanza Berríos: Colina
  • Ivette Vilches: Villa Alemana
  • Alfonsina Sobarzo: Peñalolén
  • Macarena Maira: Lo Barnechea
  • Monserrat Velasco: Coquimbo
  • Andrea Ortíz: Lampa
  • Francesca Cobelli: Providencia
  • Bárbara Wolfenson: Viña del Mar
  • Catalina Barros: Temuco
  • Fernanda Mahla: Santiago
  • Hiellen Altamirano: Los Ángeles
  • Tamara Padilla: La Serena
  • Valentina Silva: Chillán
  • Constanza Arias: Villarrica
  • Francesca Albasini: Copiapó
  • María Ignacia Fernández: Las Condes
  • Renata Arriagada: Valparaíso
  • Carla Gutiérrez: Maipú
  • Paulina Wilsek: Curacaví
  • Bárbara Villar: Talca
  • Fernanda Oteiza: Cerrillos
  • María Belén Escobar: San Javier
  • Kenia Tamayo: La Florida
  • Catalina Hidalgo:  Antofagasta
