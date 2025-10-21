Miss Mundo Chile: Cómo votar por tu candidata favorita para que llegue a la final - Chilevisión

Son 25 las candidatas que deberán enfrentarse a pruebas claves en su camino hacia la corona: una prueba de talento, una deportiva y una acción social serán algunas de ellas.

Chilevisión transmitirá en vivo la semifinal de Miss Mundo Chile 2025, espacio que busca encontrar a la próxima representante de nuestro país en el concurso internacional de belleza más antiguo y prestigioso del mundo.

La conducción del evento estará a cargo de Julio César Rodríguez, mientras que el backstage será liderado por los periodistas y conductores de Sabingo, Juan Pablo Queraltó y Emilia Daiber.

¿Cómo votar por Miss Mundo Chile?

Para votar por Miss Mundo Chile y elegir a tu favorita solo debes hacer clic en este enlace y podrás apoyar a una de las 25 candidatas en competencia.

Otra alternativa es hacer clic en la foto a continuación. Al hacerlo, te dervirará al sitio web oficial de la votación donde podrás votar por tu candidata,

¿Cuándo y dónde ver la semifinal de Miss Mundo Chile 2025?

El próximo 2 de noviembre se vivirá la semifinal de Miss Mundo Chile 2025, transmitida en vivo por Chilevisión, tanto por señal abierta como en su web oficial y la app MiCHV.

La transmisión de Chilevisión incluirá no solo la competencia en vivo, sino también entrevistas exclusivas y momentos inéditos desde el backstage, acercando a la audiencia a cada detalle de la experiencia Miss Mundo Chile a través de la televisión abierta y sus plataformas digitales.

Candidatas confirmadas Miss Mundo Chile 2025

A continuación te mostramos quiénes son las 25 semifinalistas de Miss Mundo Chile 2025: