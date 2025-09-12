Nueve comunas de la región Metropolitana sufrirán corte de luz este fin de semana - Chilevisión

Enel anunció que la interrupción del suministro de electricidad se deberá a trabajos de mejoramiento en las zonas afectadas.

Enel, la empresa encargada de distribuir la electricidad en Santiago, publicó que este sábado 13 y domingo 14 de septiembre habrá cortes del suministro en 12 sectores de la región Metropolitana.

Las interrupciones se producen por trabajos programados que llevará a cabo la compañía para mejorar el servicio en gran parte de la capital.

En total, serán nueve las comunas que sufrirán cortes de luz: La Reina, Peñalolén, Macúl, Lo Espejo, La Cisterna, Santiago, Pudahuel, Colina, San Ramón

Revisa las nueve comunas de Santiago que tendrán corte de luz este fin de semana

Sábado 13 de septiembre:

La Reina: desde las 10:00 hasta las 16:00.

Peñalolén: desde las 10:30 hasta las 16:30.

Macúl: desde las 10:30 hasta las 16:30.

Lo Espejo: desde las 9:30 hasta las 15:30.

La Cisterna: desde las 10:30 hasta las 17:30.

Santiago: desde las 10:00 hasta las 16:00.

Pudahuel: desde las 10:00 hasta las 16:00.

Colina: desde las 10:00 hasta las 16:00.

Domingo 14 de septiembre

La Reina: desde las 10:00 hasta las 16:00.

Santiago: desde las 00:00 hasta las 2:00.

San Ramón: desde las 10:00 hasta las 17:00.

Pudahuel: desde las 11:00 hasta las 17:00.