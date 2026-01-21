¿Subirán las bencinas esta semana? ENAP da a conocer precio de los combustibles - Chilevisión

El precio de la totalidad de las bencinas se mantendrá, salvo una única e importante excepción.

Este miércoles, la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) dio a conocer el más reciente informe de variación de precios de los combustibles para los próximos días.

El documento emitido por la estatal informó que el precio de la totalidad de las bencinas se mantendrá, salvo una única e importante excepción.

Recordemos que estas fluctuaciones entrarán en vigencia este jueves 22 de enero.

El precio de las bencinas a partir del jueves 22 de enero

El único combustible que bajará será el kerosene o parafina, mientras que el resto conservará su valor. Revisa acá el detalle:

Gasolina de 93 octanos : +0,0 (pesos por litro, $/lt)

: +0,0 (pesos por litro, $/lt) Gasolina de 97 octanos: +0,0 (pesos por litro, $/lt)

+0,0 (pesos por litro, $/lt) Kerosene: -16,4 (pesos por litro, $/lt)

-16,4 (pesos por litro, $/lt) Diésel: +0,0 (pesos por litro, $/lt)

+0,0 (pesos por litro, $/lt) GLP de uso particular: +0,0 (pesos por litro, $/lt)

Qué determina la variación de los valores

A través del mismo documento, ENAL aclara que "no fija ni regula los precios de los combustibles en el mercado chileno". En ese sentido, explican que los valores "son libres dada la condición de mercado abierto y competitivo".

El próximo informe del organismo será publicado el miércoles 28 de enero.