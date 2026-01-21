 ¿Subirán las bencinas esta semana? ENAP da a conocer precio de los combustibles - Chilevisión
Minuto a minuto
La historia de Luis Salas, el carabinero que se puso el uniforme de bombero y combatió incendio forestal ¡Con múltiples artistas! Municipalidad de Maipú y Techo Chile harán evento en apoyo a víctimas de incendios forestales Gabinete de J. A. Kast: Quiénes son los nuevos ministros que vuelven a La Moneda AHORA | Evacúan sectores de Florida por activación de varios focos y fuego descontrolado “Ya no podíamos respirar”: Bomberos detallan rescate de más de 200 personas mientras llamas derretían carro
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
21/01/2026 18:10

¿Subirán las bencinas esta semana? ENAP da a conocer precio de los combustibles

El precio de la totalidad de las bencinas se mantendrá, salvo una única e importante excepción.

Publicado por CHV Noticias

Este miércoles, la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) dio a conocer el más reciente informe de variación de precios de los combustibles para los próximos días.

El documento emitido por la estatal informó que el precio de la totalidad de las bencinas se mantendrá, salvo una única e importante excepción.

Recordemos que estas fluctuaciones entrarán en vigencia este jueves 22 de enero.

El precio de las bencinas a partir del jueves 22 de enero

El único combustible que bajará será el kerosene o parafina, mientras que el resto conservará su valor. Revisa acá el detalle:

  • Gasolina de 93 octanos: +0,0 (pesos por litro, $/lt)
  • Gasolina de 97 octanos: +0,0 (pesos por litro, $/lt)
  • Kerosene: -16,4 (pesos por litro, $/lt)
  • Diésel: +0,0 (pesos por litro, $/lt)
  • GLP de uso particular: +0,0 (pesos por litro, $/lt)

Qué determina la variación de los valores

A través del mismo documento, ENAL aclara que "no fija ni regula los precios de los combustibles en el mercado chileno". En ese sentido, explican que los valores "son libres dada la condición de mercado abierto y competitivo".

El próximo informe del organismo será publicado el miércoles 28 de enero.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono Útiles Escolares 2026: Revisa quiénes recibirán el beneficio y la fecha de entrega

Lo último

Lo más visto

José Antonio Kast presenta su gabinete: Revisa la lista completa de ministros y ministras

El presidente electo dio a conocer los nombres de los 24 secretarios de Estado que integrarán su gobierno a partir del próximo 11 de marzo.

20/01/2026

“Dinámica de secta”: Formalizan a 2 padres acusados de abusar y maltratar a sus 9 hijos en Valparaíso

Tras una denuncia hecha por familiares, la Brigada de Homicidios de la PDI logró realizar a mediados de enero la detención de los acusados. El tribunal fijó 60 días para la investigación.

21/01/2026

Bono Útiles Escolares 2026: Estos son los requisitos para recibir el beneficio gratuito de la Junaeb

Los estudiantes de escuelas y liceos municipales que cumplan con ciertos requisitos pueden recibir kits de útiles para el nuevo ciclo escolar, según el nivel educacional al que pertenezcan.

20/01/2026

Niño de 10 años lucha por su vida tras salvar a su madre en Penco: Fue clave en rescate de mellizas

Martín, hermano de las mellizas rescatadas por bomberos, se mantiene hospitalizado tras sufrir graves quemaduras en su cuerpo.

20/01/2026