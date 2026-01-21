“Dinámica de secta”: Formalizan a 2 padres acusados de abusar y maltratar a sus 9 hijos en Valparaíso - Chilevisión

Tras una denuncia hecha por familiares, la Brigada de Homicidios de la PDI logró realizar a mediados de enero la detención de los acusados. El tribunal fijó 60 días para la investigación.

Con la medida cautelar de prisión preventiva quedó una pareja de padres acusada de abuso sexual reiterado y de maltrato en contra de sus nueve hijos en la comuna de Valparaíso.

Fue el pasado 15 de enero cuando ambos fueron detenidos por la Brigada de Delitos Sexuales de la Policía de Investigaciones (PDI), tras una denuncia realizada el año pasado por familiares de las víctimas.

Así, luego de una extensa investigación, los presuntos autores enfrentaron su formalización de cargos, donde el tribunal resolvió otorgar la máxima cautelar al considerarlos un peligro para la seguridad de la sociedad y de sus hijos.

En la audiencia se estableció que los delitos habrían ocurrido entre 2020 y 2023, y que afectaron a nueve hermanos de entre 2 y 20 años, entre ellos un hombre y ocho mujeres.

Padres mantenían "dinámica de secta"

Mientras el padre enfrenta los cargos de abuso sexual reiterado en contra de cinco de sus hijos y maltrato habitual contra los nueve, también se sumaron los cargos de amenaza en contexto de violencia familiar y abuso sexual sin contacto.

La madre, por otra parte, figura imputada como cómplice en los delitos de abuso sexual, además de también enfrentar los cargos de maltrato habitual contra sus hijos y abuso sexual sin contacto.

El fiscal de Valparaíso, Álvaro Mansilla, detalló que los aprehendidos "en una dinámica de secta, mantenían desescolarizados e incomunicados con el mundo exterior a todos y cada uno de sus hijos". El tribunal fijó un plazo de 60 días para la investigación.