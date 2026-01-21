Exige $200 millones en compensación: Funcionario despedido por tener relaciones sexuales en Vitacura demandó a municipio - Chilevisión

Uno de los involucrados, que es ingeniero informático, presentó una demanda al 1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago el pasado 18 de diciembre donde acusa un "daño moral" ocasionado por su destitución.

En junio de 2025, se viralizó un video donde se aprecia a dos funcionarios de la municipalidad de Vitacura teniendo relaciones sexuales en las oficinas del municipio.

Esta situación provocó un sumario y a pesar de que ambos involucrados pidieron disculpas, de igual forma fueron despedidos luego que el municipio argumentara faltas a la probidad.

Ahora, se conoció que uno de los involucrados, que es ingeniero informático, presentó una demanda al 1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago el pasado 18 de diciembre donde acusa un "daño moral" ocasionado por su destitución, informó La Tercera.

En la demanda, el ingeniero partió por mencionar su trayectoria en la municipalidad afirmando que ingresó a trabajar en 2016, donde tuvo proyectos relevantes a cargo, además de roles de "encargado" y líder de capacitaciones de cerca de 200 funcionarios, así como suplencias de jefaturas.

"Debo agregar que, durante los nueve años de prestación de servicios en la Municipalidad de Vitacura, mantuve una evaluación de excelencia e intachable con nota 7, cumpliendo de forma íntegra con todas las tareas", indicó.

El exfuncionario también señaló que el sumario en su contra "se desarrolló de modo absolutamente ilegal, con numerosas arbitrariedades cometidas durante su instrucción, tanto por el fiscal actuante como por la propia alcaldesa doña Camila Merino Catalán".

En la demanda el extrabajador afirmó que Merino presuntamente habría anunciado la destitución de los funcionarios previo a que terminara el sumario, "afectando con ello, subjetiva y objetivamente, las defensas que pudiera oponer en el procedimiento disciplinario, deteriorando mi posición dentro del mismo y, de paso, afectando mi salud psíquica, dañando efectivamente mi honra".

Exfuncionario acusa discriminación y daño moral

En su demanda, el exfuncionario alude que "en consecuencia natural del daño psicológico y emocional derivado del estado de constantes tratos vejatorios, y demás vulneraciones laborales, a las que he sido sometido por la actual gestión edilicia, me ha resentido notablemente en mi autoestima y estabilidad emocional, generándome miedo, estrés y trastornos de ansiedad generalizados, que en definitiva es una lesión extra patrimonial que no merecía ni debía soportar".

Demandante exige medidas reparatorias

Pago de $200 millones en compensación.

Publicar en un diario de circulación comunal de Vitacura que "se vulneró injustamente la integridad psíquica" del aludido.

Que se condene a la alcaldesa a capacitación en el área de vulneración de derechos.

Que se publique en el diario mural del municipio un documento que recalque que se vulneraron sus derechos.

Por último, La Tercera agregó que la demanda se encuentra en tramitación y la municipalidad ya fue notificada legalmente.