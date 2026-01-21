La historia de Luis Salas, el carabinero que se puso el uniforme de bombero y combatió incendio forestal - Chilevisión

El efectivo policial se vistió de héroe y asumió un rol de liderazgo en el cuerpo de Bomberos de Penco.

En medio de los incendios forestales en la zona sur, una de las historias que más ha llamado la atención es la del cabo segundo de Carabineros, Luis Salas, quien combatió las llamas como bombero.

El hombre puso a salvo a su familia, a la que trasladó a Talcahuano, para luego regresar a Penco-Lirquén, cambiarse de uniforme y sumarse a las labores para controlar el siniestro.

Lo más llamativo de todo, es que el efectivo policial no solo se mantuvo activo durante la emergencia, sino que asumió un rol de liderazgo en el 3° Cuerpo de Bomberos de Penco, institución a la que pertenece hace 18 años.

Su historia de vida ha tenido gran recepción entre la gente y su propia institución, que conversó con él.

Al ser consultado por su aporte, Salas expresó que su principal motivación "es servir a mi país": "Ayudar a la gente, desarrollar con la experiencia que uno tiene labores de ayuda, sobre todo con vocación de servicio".

Además, Salas, quien se desempeña como conductor de la ambulancia de Carabineros, valoró el apoyo que le dan en su círculo: "Las personas me dicen que cómo me da el tiempo, pero mi familia me apoya; eso es esencial y además están orgullosos de mí".

En lo que respecta a la emergencia que hoy por hoy está afectando a la zona sur del país, el carabinero fue enfático en señalar que "esto es lo más grande que he vivido en emergencias".

"Ser un cuerpo de Bomberos tan chico y tener una emergencia tan grande con recursos limitados ha sido complejo. Agradezco a Carabineros, porque esta vez me tocó otra labor y cambiar de uniforme porque esta catástrofe nos necesitaba", cerró.