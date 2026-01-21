“Ya no podíamos respirar”: Bomberos detallan rescate de más de 200 personas mientras llamas derretían carro - Chilevisión

Un dramático testimonio entregaron a CHV Noticias bomberos de Lota, a quienes se les derritió un carro bomba en medio de la emergencia de evacuación por las llamas en lugares habitados. “No sabíamos a lo que íbamos, al llegar allá. Nos encontramos con una situación muy difícil, ya la gente venía evacuando. En cuestión de segundos cambió el viento y tuvimos que velar por nuestras vidas y la gente del lugar, cerca de 300. En un momento ya no podíamos respirar y tuvimos que evacuar, dejamos todo el material tirado y nuestro carro ahí”, fue parte de los impactantes relatos.