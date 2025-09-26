 Admisión Escolar 2026: Revisa cuándo se conocerán los resultados y todas las fechas clave - Chilevisión
26/09/2025 16:38

Admisión Escolar 2026: Revisa cuándo se conocerán los resultados y todas las fechas clave

El período principal de postulación se extendió del 5 al 28 de agosto. Tras el cierre de ese plazo, sigue la etapa más esperada: la publicación de los resultados. Conoce todos los detalles acá.

Publicado por CHV Noticias

El proceso de postulación al Sistema de Admisión Escolar (SAE) para 2026 está en marcha, y los resultados del periodo principal se publicarán en octubre.

El SAE es el mecanismo oficial que permite que estudiantes ingresen o cambien de establecimiento municipal o particular subvencionado.

Los apoderados deben elegir y priorizar una lista de colegios para sus hijos dentro de las fechas definidas por el Ministerio de Educación.

Este año, el período principal de postulación se extendió del 5 al 28 de agosto. Tras el cierre de ese plazo, sigue la etapa más esperada: la publicación de los resultados.

Admisión Escolar 2026: ¿Cuándo se conocerán los resultados?

Los resultados para el proceso de admisión 2026 se darán a conocer entre el 15 y el 21 de octubre de 2025.

A continuación, revisa las siguientes fechas relevantes del proceso:

  • Resultados: desde el 15 de octubre (9:00 horas) hasta el 21 de octubre de 2025 (14:00 horas).
  • Resultados de listas de espera del periodo principal: Desde el 29 de octubre (9:00 horas) hasta el 30 de octubre de 2025 (14:00 horas).
  • Periodo complementario de postulación: desde el 12 de noviembre (9:00 horas) hasta el 19 de noviembre de 2025 (14:00 horas).
  • Resultados (periodo complementario): a partir del 2 de diciembre de 2025 (9:00 horas).
  • Matrículas: En todas las regiones desde el 9 hasta el 23 de diciembre. En Aysén y Magallanes desde el 9 hasta el 30 de diciembre de 2025.

Durante la etapa de resultados, al ingresar al sistema, los apoderados podrán aceptar o rechazar el establecimiento asignado. Si aceptan y activan la lista de espera, deberán estar atentos a los listados del 29 y 30 de octubre.

