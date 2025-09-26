Admisión Escolar 2026: Revisa cuándo se conocerán los resultados y todas las fechas clave - Chilevisión

El período principal de postulación se extendió del 5 al 28 de agosto. Tras el cierre de ese plazo, sigue la etapa más esperada: la publicación de los resultados. Conoce todos los detalles acá.
El proceso de postulación al Sistema de Admisión Escolar (SAE) para 2026 está en marcha, y los resultados del periodo principal se publicarán en octubre.
El SAE es el mecanismo oficial que permite que estudiantes ingresen o cambien de establecimiento municipal o particular subvencionado.
Los apoderados deben elegir y priorizar una lista de colegios para sus hijos dentro de las fechas definidas por el Ministerio de Educación.
Este año, el período principal de postulación se extendió del 5 al 28 de agosto. Tras el cierre de ese plazo, sigue la etapa más esperada: la publicación de los resultados.
Los resultados para el proceso de admisión 2026 se darán a conocer entre el 15 y el 21 de octubre de 2025.
A continuación, revisa las siguientes fechas relevantes del proceso:
Durante la etapa de resultados, al ingresar al sistema, los apoderados podrán aceptar o rechazar el establecimiento asignado. Si aceptan y activan la lista de espera, deberán estar atentos a los listados del 29 y 30 de octubre.