Últimos días de la Admisión Escolar 2026: Quiénes deben postular de forma obligatoria - Chilevisión

El Mineduc reiteró el llamado a las familias a informarse si deben postular por obligación y a elegir al menos 6 establecimientos, de acuerdo a sus preferencias, para aumentar sus posibilidades de ser seleccionados.

A las 14:00 horas de este jueves 28 de agosto cerrará el proceso de postulación al periodo principal del Sistema de Admisión Escolar (SAE), para ingresar o cambiarse a un establecimiento de SLEP, municipal, de administración delegada o particular subvencionado.

Hasta ese plazo las familias también podrán modificar sus postulaciones las veces que lo estimen necesario. En el caso que realicen cambios, deberán descargar el comprobante de postulación, que asegura que el proceso se realizó adecuadamente.

Desde el Ministerio de Educación subrayaron la importancia de considerar que este periodo es en el que más vacantes se utilizan, por lo que, señalaron, "es muy importante postular en caso de necesitar un colegio para el próximo año".

¿Quiénes deben postular de manera obligaria?

El Sistema de Admisión Escolar 2026 es el mecanismo de postulación establecido para quienes buscan ingresar a un nuevo establecimiento escolar y ara los siguientes grupos, el SAE es de carácter obligatorio:

Prekínder, kínder o 1° básico. Su colegio actual no ofrece el siguiente nivel (como de 8° básico a 1° medio). Buscar reinsertarse en el sistema escolar. Cambio de ciudad y necesidad de un nuevo establecimiento. Llegar del extranjero.



REVISA CÓMO POSTULAR AL SAE

Fases y fechas del proceso de Admisión Escolar 2026

Una vez finalizado el plazo de postulación el día jueves 28 de agosto, el proceso de Admisión Escolar contempla las siguientes fases y fechas importantes:

Resultados generales : del 15 al 21 de octubre Resultados lista de espera : 29 y 30 de octubre. Periodo complementario de postulación : del 12 al 19 de noviembre. Resultados generales : 2 de diciembre Inicio de matrícula s: del 9 al 30 de diciembre.

