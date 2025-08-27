 Últimos días de la Admisión Escolar 2026: Quiénes deben postular de forma obligatoria - Chilevisión
Minuto a minuto
Encuentran cuerpo de adulto arrastrado por el río Pilmaiquén durante “ceremonia ancestral” Cinco en total: Se entregan últimos dos sospechosos del crimen de ingeniero en Curacaví “Estoy roto por dentro”: Actor tras Ruperto informó la muerte de su madre a los 83 años
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
27/08/2025 17:06

Últimos días de la Admisión Escolar 2026: Quiénes deben postular de forma obligatoria

El Mineduc reiteró el llamado a las familias a informarse si deben postular por obligación y a elegir al menos 6 establecimientos, de acuerdo a sus preferencias, para aumentar sus posibilidades de ser seleccionados.

Publicado por CHV Noticias

A las 14:00 horas de este jueves 28 de agosto cerrará el proceso de postulación al periodo principal del Sistema de Admisión Escolar (SAE), para ingresar o cambiarse a un establecimiento de SLEP, municipal, de administración delegada o particular subvencionado.

Hasta ese plazo las familias también podrán modificar sus postulaciones las veces que lo estimen necesario. En el caso que realicen cambios, deberán descargar el comprobante de postulación, que asegura que el proceso se realizó adecuadamente.

Desde el Ministerio de Educación subrayaron la importancia de considerar que este periodo es en el que más vacantes se utilizan, por lo que, señalaron, "es muy importante postular en caso de necesitar un colegio para el próximo año".

¿Quiénes deben postular de manera obligaria?

El Sistema de Admisión Escolar 2026 es el mecanismo de postulación establecido para quienes buscan ingresar a un nuevo establecimiento escolar y ara los siguientes grupos, el SAE es de carácter obligatorio:

        • Prekínder, kínder o 1° básico.
        • Su colegio actual no ofrece el siguiente nivel (como de 8° básico a 1° medio).
        • Buscar reinsertarse en el sistema escolar.
        • Cambio de ciudad y necesidad de un nuevo establecimiento.
        • Llegar del extranjero.

REVISA CÓMO POSTULAR AL SAE

Fases y fechas del proceso de Admisión Escolar 2026

Una vez finalizado el plazo de postulación el día jueves 28 de agosto, el proceso de Admisión Escolar contempla las siguientes fases y fechas importantes: 

        • Resultados generales: del 15 al 21 de octubre
        • Resultados lista de espera: 29 y 30 de octubre.
        • Periodo complementario de postulación: del 12 al 19 de noviembre. 
        • Resultados generales: 2 de diciembre
        • Inicio de matrículas: del 9 al 30 de diciembre. 

Publicidad

Destacamos

Noticias

VIDEO| Este es el spot promocional del primer debate presidencial televisivo que será transmitido por CHV

Lo último

Lo más visto

Esposa de Álvaro Ballero habla por primera vez tras quiebre: “Somos una familia que…”

La bailarina y patinadora de origen ruso, Ludmila Ksenofontova, rompió el silencio luego de que su todavía esposo revelara que decidieron separarse tras 17 años y cuatro hijos juntos.

27/08/2025

“No me gustan los gays ni los comunistas”: Video revela ataque homofóbico en Metro de Santiago

Desde el Movilh calificaron este hecho como "un acto de discriminación" y que atenta contra la "dignidad de la persona por el solo hecho de ser homosexual".

27/08/2025

Oficial: Chilevisión transmitirá el primer debate en TV con todos los candidatos presidenciales

El primer cara a cara transmitido por TV de los aspirantes a llegar a La Moneda se podrá ver por las pantallas de Chilevisión.

27/08/2025

“Él ya había tomado…”: Pareja de Pablo Herrera enfrenta a Juan Falcón en medio de la polémica

Karoll Román responsabilizó al actor por la fallida entrevista al candidato a diputado. Sin embargo, hay dos versiones contrapuestas sobre el controversial episodio en el podcast.

27/08/2025