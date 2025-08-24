 Este jueves termina proceso de Admisión Escolar 2026: Revisa cómo postular - Chilevisión
Este jueves termina proceso de Admisión Escolar 2026: Revisa cómo postular

A las 14:00 horas de este jueves 28 de agosto acaba el plazo para postular a establecimientos escolares de cara al 2026. Revisa acá cómo postular y las fases del Sistema de Admisión Escolar.

Este jueves 28 de agosto a las 14:00 horas se cierran las postulaciones del Sistema de Admisión Escolar (SAE) 2026, mecanismo oficial establecido por el Ministerio de Educación para ingresar a establecimientos educacionales públicos y subvencionados en Chile. 

Los resultados generales se conocerán la semana del 15 de octubre, mientras que el periodo complementario de postulación será del 12 al 19 de noviembre.

Sistema de Admisión Escolar 2026

El Sistema de Admisión Escolar 2026 es el mecanismo de postulación establecido para quienes buscan ingresar a un nuevo establecimiento escolar y ara los siguientes grupos, el SAE es de carácter obligatorio:

  • Prekínder, kínder o 1° básico.
  • Su colegio actual no ofrece el siguiente nivel (como de 8° básico a 1° medio).
  • Buscar reinsertarse en el sistema escolar.
  • Cambio de ciudad y necesidad de un nuevo establecimiento.
  • Llegar del extranjero.

Cómo postular al SAE 2026

Para postular al Sistema de Admisión Escolar este año, lo primero es que el apoderado debe encontrarse registrado en la plataforma. En caso de no estarlo, puede hacerlo en el siguiente sitio web establecido por el Mineduc. (enlace haciendo click

Una vez registrado, la postulación estará habilitada mediante el uso del Rut y una contraseña en la página de Admisión Escolar 2026.

Las instrucciones establecidas por el Mineduc son las siguientes

  • Ver establecimientos: Puedes acceder al listado de colegios haciendo clic aquí. En el sitio se pueden filtrar las instituciones según la ubicación, tipo de jornada, entre otros.
  • Postular al menos a seis establecimientos: Se recomienda marcar al menos seis establecimientos distintos, en orden de preferencia, porque mientras más establecimientos ingresen, más opciones tendrán de obtener un cupo.
  • Envía tu postulación: Envía tu postulación y descarga el comprobante. 

Otra alternativa es hacer click en la imagen desplegada a continuación para ser redirigido al sitio de Admisión Escolar 2026, donde podrás realizar los pasos mencionados anteriormente.

Fases y fechas del proceso de Admisión Escolar 2026

Una vez finalizado el plazo de postulación el día jueves 28 de agosto, el proceso de Admisión Escolar contempla las siguientes fases y fechas importantes: 

  • Resultados generales: del 15 al 21 de octubre
  • Resultados lista de espera: 29 y 30 de octubre.
  • Periodo complementario de postulación: del 12 al 19 de noviembre. 
  • Resultados generales: 2 de diciembre
  • Inicio de matrículas: del 9 al 30 de diciembre. 
