¿Sin agua? Reportan cortes de suministro en Santiago y horas estimadas de reposición - Chilevisión

Aguas Andinas comunicó que dos zonas de la capital a esta hora están sin suministro, detalló las causas e informó las horas estimadas en que volverá el servicio. Revisa acá todos los detalles.

Este viernes, Aguas Andinas reportó que dos sectores en dos comunas de Santiago están sufriendo cortes de suministros.

A través de su plataforma web, la compañía detalló que la primera interrupción del servicio de agua potable inició aproximadamente a las 9:40 horas en San Bernardo.

La segunda, en tanto, comenzó cerca de las 11 horas en Buin.

En ese sentido, la empresa comunicó los motivos y dio a conocer las horas estimadas de reposición en ambos casos.

¿Sin agua? Reportan cortes de suministro en San Bernardo y Buin y horas estimadas de reposición

San Bernardo

Causa : Falla de matriz.

: Falla de matriz. Hora estimada de reposición : Viernes 12 de septiembre a las 15:40 horas.

: Viernes 12 de septiembre a las 15:40 horas. Área afectada:

Buin