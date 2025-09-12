 ¿Sin agua? Reportan cortes de suministro en Santiago y horas estimadas de reposición - Chilevisión
Minuto a minuto
Las cuatro acciones por las que podrías ser multado con $350 mil pesos en Ñuñoa Violento robo de camión en Quilicura terminó con trabajador baleado “Está muerto en vida”: Vlado Mirosevic denuncia en PDI a Pastor Soto tras nuevo ataque con ataúd en el Congreso Fiscalía pide ocho años de cárcel para Camila Polizzi y Sebastián Polanco por estafa y lavado de activos No se sabía de ellos desde hace dos meses: Madre e hijo son encontrados muertos al interior de su casa en Temuco
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
12/09/2025 12:11

¿Sin agua? Reportan cortes de suministro en Santiago y horas estimadas de reposición

Aguas Andinas comunicó que dos zonas de la capital a esta hora están sin suministro, detalló las causas e informó las horas estimadas en que volverá el servicio. Revisa acá todos los detalles.

Este viernes, Aguas Andinas reportó que dos sectores en dos comunas de Santiago están sufriendo cortes de suministros. 

A través de su plataforma web, la compañía detalló que la primera interrupción del servicio de agua potable inició aproximadamente a las 9:40 horas en San Bernardo.

La segunda, en tanto, comenzó cerca de las 11 horas en Buin.

En ese sentido, la empresa comunicó los motivos y dio a conocer las horas estimadas de reposición en ambos casos.

¿Sin agua? Reportan cortes de suministro en San Bernardo y Buin y horas estimadas de reposición

San Bernardo

  • Causa: Falla de matriz.
  • Hora estimada de reposición: Viernes 12 de septiembre a las 15:40 horas.
  • Área afectada:

Buin

  • Causa: Falla de matriz.
  • Hora estimada de reposición: Viernes 12 de septiembre a las 17:00 horas.
  • Área afectada:

Publicidad

Destacamos

Noticias

EVENTO COMPLETO | Debate Presidencial 2025 en Chilevisión

Lo último

Lo más visto

Tiene 22 años y habría confesado el crimen: Revelan identidad de sujeto detenido por asesinato de Charlie Kirk

Desde la gobernación de Utah confirmaron la detención del principal sospechoso, quién había sido entregado por su propio circulo cercano.

12/09/2025

Aguinaldo Fiestas Patrias: Confirman fecha de pago del beneficio que entregará hasta $88 mil a trabajadores

El Aguinaldo Fiestas Patrias es un beneficio del Estado establecido en la ley y que se entrega exclusivamente durante el mes de septiembre a trabajadores públicos y pensionados.

12/09/2025

Graban a encapuchados atacando a carabineros con armas de fuego en Cerro Navia

Los incidentes ocurridos la noche de este jueves fueron captados por cámaras de vigilancia del sector.

11/09/2025

VIDEO | Mira acá el Debate Presidencial 2025 de Chilevisión

Rumbo a las elecciones del 16 de noviembre, los ocho aspirantes a La Moneda participaron en el primer Debate Chilevisión, el que puedes revivir aquí.

11/09/2025