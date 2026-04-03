Semana Santa: Horario en que funcionarán supermercados y malls este viernes santo

Revisa a continuación el detalle del funcionamiento de los supermercados y centros comerciales más concurridos del país.

Estamos en plena Semana Santa y, específicamente, en viernes santo, una jornada feriada en el calendario, por lo que muchas personas se preguntan si el comercio estará abierto o no durante este día religioso.

Pese a ser fin de semana largo, este 3 de marzo no es un feriado irrenunciable por lo que los supermercados y los centros comerciales abrirán sus puertas.

Sin embargo, algunos de ellos tendrán un horario especial de atención al cliente, por lo que a continuación te detallamos la hora en que estará funcionando el comercio hoy.

Horarios de supermercados y malls en Semana Santa

Supermercados:

Líder, Express de Líder, Superbodega Acuenta y Central Mayorista : Abiertos de 08:00 y las 21:30 horas.

: Abiertos de 08:00 y las 21:30 horas. Santa Isabel : Abiertos de 9:00 a 21:00 horas.

: Abiertos de 9:00 a 21:00 horas. Jumbo : Abiertos de 9:00 a 21:00 horas.

: Abiertos de 9:00 a 21:00 horas. Unimarc : Abiertos de 9:00 a 21:00 horas.

: Abiertos de 9:00 a 21:00 horas. Mayorista 10 y Alvi : Abiertos de 9:00 a 20:00 horas.

: Abiertos de 9:00 a 20:00 horas. Tottus (Falabella): Abierto de 8:30 a 21:30 horas.





Mall:

Mall Plaza: Abierto en horario normal.

Open Plaza: Abierto en horario normal.

Mall y Outlets Vivo: Abierto en horario normal.

Parque Arauco y Kennedy: Abierto en horario normal.

Alto Las Condes: Abierto en horario normal.

Costanera Center: Abierto en horario normal.

Casa Costanera: Tiendas cerradas. Restoranes, Roof y Spid abiertos.

Mall Sport: Abierto de 09:00 a 14:00 horas.

Apumanque: Abierto de 11:00 a 20:00 horas.