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Anuncian cortes de luz en comunas de Santiago durante Semana Santa

La empresa Enel afirmó que las interrupciones son por trabajos programados y se prolongarán por varias horas.

Gonzalo Querol
Por Gonzalo Querol

Periodista Digital

Enel informó quecomunas de la región Metropolitana sufrirán cortes de luz durante Semana Santa. 

Como ocurre periódicamente, las interrupciones fueron programadas por la empresa y se prolongarán por varias horas.

En lo que respecta a las comunas afectadas, estas son: Lampa, Estación Central, Providencia y Vitacura. 

Revisa las zonas afectadas por corte de luz para Semana Santa

  • Lampa: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas del viernes 3 de abril.
  • Estación Central: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas del sábado 4 de abril.
  • Providencia: Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas del sábado 4 de abril.
  • Vitacura: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas del domingo 5 de abril.
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