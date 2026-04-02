Anuncian cortes de luz en comunas de Santiago durante Semana Santa
La empresa Enel afirmó que las interrupciones son por trabajos programados y se prolongarán por varias horas.
Enel informó que 4 comunas de la región Metropolitana sufrirán cortes de luz durante Semana Santa.
Como ocurre periódicamente, las interrupciones fueron programadas por la empresa y se prolongarán por varias horas.
En lo que respecta a las comunas afectadas, estas son: Lampa, Estación Central, Providencia y Vitacura.
Revisa las zonas afectadas por corte de luz para Semana Santa
- Lampa: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas del viernes 3 de abril.
- Estación Central: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas del sábado 4 de abril.
- Providencia: Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas del sábado 4 de abril.
- Vitacura: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas del domingo 5 de abril.