Se acaba el plazo del permiso de circulación 2026: Dónde y cómo pagar el último día

De acuerdo al portal ChileAtiende, el pago se puede realizar en dos cuotas. La primera es desde el 1 de febrero al 31 de marzo y la segunda desde el 1 al 31 de agosto.

Este martes 31 de marzo vence el plazo para pagar el permiso de circulación y quienes no lo realicen antes de la fecha límite se exponen a multas, recargos e incluso a que su vehículo sea retirado de las calles.

Se trata de un impuesto anual que va en beneficio de las municipalidades y que permite la circulación de autos, camionetas, motos y otros vehículos motorizados por las calles del país de manera legal.





Además, al momento de renovar la patente, se aplicará una multa correspondiente al 1,5 % del valor del permiso respectivo, que se calcula con el IPC.

¿Cómo pagar el permiso de circulación?

De acuerdo con Chile Atiende, el pago se puede realizar en dos cuotas. La primera es desde el 1 de febrero al 31 de marzo, y la segunda es desde el 1 al 31 de agosto.

Además del pago presencial, hay municipios que han habilitado plataformas en línea para que pagues el permiso de circulación.

Puedes revisar en el sitio web de tu municipalidad si tiene la opción de hacer el trámite en línea.

Si es el caso, el pago puedes realizarlo con:

Efectivo

Tarjetas de débito o crédito

Cheque al día

¿Dónde pagar el permiso de circulación?

El permiso de circulación lo puedes pagar en la dirección de tránsito de cualquier municipalidad y en los centros habilitados por cada una de ellas.

Si no pagas el permiso de circulación, puedes quedar como morosa o moroso, exponiéndote a intereses extras y a multas policiales (el vehículo puede ser retirado de circulación si es sorprendido en la vía pública).

Tasación del vehículo

Puedes realizar la tasación del vehículo haciendo clic en la imagen que aparece a continuación para saber cuándo debes pagar por tu vehículo.

La imagen te redirigirá a la página oficial del SII para continuar con el trámite.