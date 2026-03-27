¡Quedan cuatro días! A estas multas te expones si no pagas tu permiso de circulación 2026

Las personas que no paguen su permiso de circulación a tiempo, pasarán a condición de morosidad. Acá te contamos todos los detalles.

El proceso para pagar el Permiso de Circulación 2026 comenzó el pasado 1 de febrero y ya está llegando a su recta final, dado que el último plazo es hasta el próximo martes 31 de marzo.

Al respecto, las personas que no alcancen a hacer el trámite dentro del plazo estipulado quedan en condición de morosidad, lo que trae consigo exposición a multas e intereses.





¿Qué pasa si no pago el permiso de circulación 2026?

Según ChileAtiende, el vehículo debe ser retirado de circulación si es sorprendido en la vía pública sin el permiso de circulación.

En esa misma línea, cuando el usuario acuda a renovar la patente, se le cobrará una multa que corresponde al 1,5% del valor del permiso respectivo, que se calcula con el IPC.

¿Dónde se paga el permiso de circulación 2026?

Al respecto, el permiso de circulación se paga en la Dirección de Tránsito de las municipalidades a lo largo del país, y en los centros que cada una de ellas ha habilitado.

A su vez, también hay municipios que habilitaron sus sitios web para poder pagar el permiso, lo que se puede corroborar ingresando a la página que corresponda a la municipalidad de su comuna.

El pago puede hacerse en efectivo, tarjetas de crédito, débito y cheques al día.

Finalmente, si necesitas saber qué documentos debes presentar para sacar el permiso de circulación, haz click acá: