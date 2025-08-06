Retiro de hasta $5 millones: Reflotan proyecto del autopréstamo AFP con ciertos requisitos - Chilevisión

Esta iniciativa lidera por el diputado Rubén Oyarzo busca que los usuarios puedan retirar hasta 5 millones de pesos desde su fondo de cotización.

Este miércoles, los diputados Rubén Oyarzo y Camila Musante anunciaron en el Congreso que exigirán a la Comisión de Constitución reflotar el proyecto de autopréstamo AFP, el cual permitiría a los usuarios retirar hasta 5 millones de pesos de sus fondos.

El parlamentario señaló que los motivos para impulsar nuevamente el proyecto son el aumento del costo de la vida que han debido enfrentar los chilenos, donde se incluye el alza del precio de los alimentos y servicios básicos, como la luz.

"Cuando vemos que la canasta básica está alrededor de los 70 mil pesos, que las cuentas de la luz han aumentado más de un 70%, y que el porcentaje de endeudamiento de más del 70% de los chilenos que no ganan más de $800.000 está aumentando, creemos que es necesario reflotar el autopréstamo", manifestó.

Por su parte, Musante afirmó: "Esta es una medida que ya se había planteado cuando se tramitó la reforma previsional y el monto es de 5 millones de pesos. El objetivo es que las familias chilenas puedan pagar sus deudas".

"No nos parece para nada que esta medida sea irresponsable porque cumple con el estándar fijado por el mismo ministro de Hacienda Mario Marcel. Lamentablemente, el autopréstamo quedó fuera de la reforma en la tramitación del Senado y hoy es extremadamente necesario para muchas familias", cerró.

¿De qué se trata el autopréstamo?

Esta iniciativa lidera por Oyarzo y que busca que el autopréstamo sea sin intereses y que el plazo de devolución dependa de la sobrecotización, trata de que los usuarios puedan retirar hasta 5 millones de sus cuentas de ahorro previsional.

El diputado indicó que luego habría que restituir el monto con una cotización adicional en torno al 1% o 2%.

Por último, se agregó que otro de los requisitos fundamentales es que el monto retirado sea para el pago de deudas como créditos hipotecarios, deudas hospitalarias, estudiantiles o servicios básicos, entre otras.