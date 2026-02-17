Resultados Subsidio Eléctrico: Revisa solo con tu RUT si pagas menos por electricidad - Chilevisión

ChileAtiende dispuso de una plataforma para realizar la consulta ingresando tus datos.

Ya se encuentran disponibles los resultados de la última convocatoria del Subsidio Eléctrico 2026, un importante beneficio que permite aliviar la carga económica de cientos de familias en el país.

Se trata de un aporte de carácter transitorio que permite a hogares acceder a un descuento en las boletas de la luz, descontando mes a mes un porcentaje del valor de la electricidad.

Subsidio Eléctrico 2026: Consulta con tu RUT si pagas menos

Para conocer si tu hogar fue beneficiario en la cuarta convocatoria, debes ingresar a la plataforma de resultados del Subsidio Eléctrico y acceder con tu RUT y ClaveÚnica. También puedes hacer clic acá:

Además de la opción web, puedes hacer la consulta a través del call center 600 6000 732 o de forma presencial y telefónica en los ChileAtiende disponibles a lo largo del país.

Requisitos Subsidio Eléctrico 2026: Así accedes al beneficio para pagar menos en la cuenta de luz

Tener 18 años o más.

Pertenecer a un hogar del ramo 0%-40% de la Calificación Socioeconómica (CSE) del Registro Social de Hogares vigente a la segunda quincena de noviembre de 2025 o pertenecer a un hogar con al menos una persona electrodependiente según el Registro Social de Personas Electrodependientes vigente a la segunda quincena de noviembre de 2025, y contar con el Registro Social de Hogares, independiente del tramo de Calificación Socioeconómica (CSE).

Ser clientes residenciales, tanto arrendatarios como propietarios, y encontrarse al día en el pago de las cuentas de electricidad al 22 de diciembre de 2025.

Monto Subsidio Eléctrico 2026

Los descuentos del Subsidio Eléctrico se calculan en base al número de integrantes de tu hogar. Para 2026, los montos de descuento son los siguientes: