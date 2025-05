Promociones desde $900: Las ofertas y descuentos para celebrar el Día de la hamburguesa - Chilevisión

Cadenas de comida rápida y restaurantes ofrecen especiales promociones, ofertas y descuentos en el tradicional plato durante todo el día.

Este miércoles 28 de mayo se celebra una nueva versión del Día de la Hamburguesa, instancia en la que el comercio se une para destacar la popular comida con especiales precios.

Como es costumbre en estas jornadas de eventos culinarios, cadenas de comida rápida y restaurantes se suman al festejo con promociones y ofertas para los amantes de este plato en todas sus versiones.

Dentro de la variada oferta, hay descuentos con tarjetas, 2x1 y opciones de hamburguesas desde los $900.

Los ofertas y promociones por el Día de la hamburguesa

Carl’s Jr.

Ofrecerá una big cheeseburger por solo $900 por la compra de un combo en la aplicación.

Wendy’s

La Junior Cheese tendrá precio rebajado al escribir en redes sociales que “se viene una lluvia de hamburguesas a $1.000″.

McDonalds

Ofrecerá un 50% de descuento en Cuarto de Libra con Queso.

Burger King

Ofrecerá un 50% de descuento en Whopper (solo a través de la app) y sorteará 10.000 coronas, válidas para canjear productos en el restaurant.

Mamut

Habrá 50% de descuento en sus hamburguesas hasta el próximo sábado 31 para compras prescenciales.

Just Burger

Ofrecerá Just Cheese, Just Classic y Just 4to Libra a $2.990 cada una hasta el 30 de mayo, comprando a través de la página web, app y prescencial.

Pedro, Juan & Diego

Tendrá hamburguesa grande a $3.500 y una tamaño normal a $2.500.