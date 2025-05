Solo por el Día de la Hamburguesa: 7 promociones con hasta 50% de descuento - Chilevisión

Populares cadenas sorprenderán este miércoles 28 de mayo a los fanáticos de esta preparación con imperdibles ofertas que aliviarán el hambre y el bolsillo.

Este miércoles 28 de mayo se celebra el Día de la Hamburguesa, una ocasión imperdible para buscar y aprovechar las promociones que tienen preparados los establecimientos y diversas cadenas de comida rápida.

Si bien el origen esta celebración es desconocido, la popular preparación se ganó un espacio en el calendario debido a su inconfundible sabor e infinidad de versiones de acuerdo con la zona o el local.

Día de la Hamburguesa 2025: Ofertas y promociones

McDonalds

La popular cadena de comida rápida tendrá 40% de descuento en Doble Hamburguesa con Queso este martes 27 de mayo y 50% de descuento en Cuarto de Libra con Queso este miércoles 28.

Burger King

Este 28 de mayo la cadena sorteará 10.000 coronas que sirven para canjear distintos productos en la cadena. Además, habrá 50% de descuento en Whopper solo a través de la aplicación de celular.

Wendy’s

Desde la cadena anunciaron que la Junior Cheese tendrá precio rebajado al escribir en redes sociales que “se viene una lluvia de hamburguesas a $1.000″. La promoción es presencial y con un máximo de dos por persona.

Carl’s Jr.

La cadena estadounidense dio a conocer que este miércoles ofrecerá una big cheeseburger por solo $900 por la compra de un combo en la aplicación.

Mamut

El restaurante anunció esta semana que tendrá 50% de descuento en sus hamburguesas hasta el próximo sábado 31, aunque solo aplica en compras presenciales en el local.

Streat Burger

Hasta el 1 de junio se estará realizando la Burger Week en Streat con distintas variedades de sus productos a $4.990. Aunque no revelaron cuál, anunciaron que mañana miércoles tendrán “una promo especial que no se va a repetir”.

Just Burger

Hasta el 30 de mayo las varidades Just Cheese, Just Classic y Just 4to Libra (versión simple) estarán a $2.990 cada una. Válido para compras en su página web, aplicación y tiendas.