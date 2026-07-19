Postulaciones abiertas al Subsidio de Arriendo: Revisa cómo acceder a los casi $7 millones de aporte estatal

El beneficio entrega hasta 170 UF para ayudar a financiar el pago mensual del arriendo. Revisa quiénes pueden postular, cuáles son los requisitos y hasta cuándo estará abierto el proceso.

Las familias que necesitan apoyo para costear el arriendo de una vivienda ya pueden postular al nuevo llamado del Subsidio de Arriendo de Vivienda, beneficio que permite financiar parte del pago mensual del alquiler durante un período máximo de ocho años.

El aporte consiste en un subsidio total de 170 UF, equivalente actualmente a cerca de $7 millones, que se entrega de forma mensual con un tope de 4,2 UF, es decir alrededor de $171.000 por mes.

En algunas regiones del país, el monto puede llegar hasta 4,9 UF ($200.139) mensuales, dependiendo de la ubicación de la vivienda.

Las postulaciones estarán disponibles hasta el 7 de agosto de 2026.

¿Quiénes pueden postular al Subsidio de Arriendo?

El beneficio está dirigido a familias allegadas o arrendatarias que requieran una solución habitacional temporal y que puedan asumir parte del valor del arriendo.

Entre los principales requisitos se encuentran:

Tener al menos 18 años.

Contar con cédula de identidad vigente. En el caso de extranjeros, se exige cédula para extranjeros vigente.

Postular junto a cónyuge, conviviente civil, conviviente o hijo. Las personas mayores de 60 años pueden postular sin núcleo familiar.

Estar inscrito en el Registro Social de Hogares (RSH) y pertenecer hasta el 70% de calificación socioeconómica.

(RSH) y pertenecer hasta el 70% de calificación socioeconómica. Acreditar un ahorro mínimo de 4 UF en una cuenta de ahorro para la vivienda.

en una cuenta de ahorro para la vivienda. Tener ingresos familiares entre 7 y 25 UF mensuales . Este límite aumenta en 8 UF por cada integrante adicional sobre el tercer miembro del grupo familiar.

. Este límite aumenta en 8 UF por cada integrante adicional sobre el tercer miembro del grupo familiar. Contar con cotizaciones previsionales registradas por la Superintendencia de Pensiones o acreditar ingresos mediante documentación del Servicio de Impuestos Internos (SII), liquidaciones de sueldo o comprobantes de pensión.





¿Cuánto dinero entrega el beneficio?

El subsidio considera un monto total de 170 UF, equivalente actualmente a cerca de $7 millones, que puede utilizarse de manera continua o fragmentada dentro de un plazo máximo de ocho años.

El valor mensual del arriendo no podrá superar las 11 UF, equivalentes a cerca de $449 mil.

Sin embargo, el límite aumentará a 13 UF, aproximadamente $530 mil, en las siguientes regiones:

Arica y Parinacota

Antofagasta

Atacama

Metropolitana

Aysén

Magallanes

En estas regiones, el aporte estatal mensual podrá alcanzar las 4,9 UF, equivalentes a cerca de $200 mil.

Si la familia resulta beneficiada, deberá financiar una parte del valor del arriendo, mientras que el subsidio cubrirá el monto restante.

¿Cómo postular al Subsidio de Arriendo?

Las postulaciones se realizan de forma online a través del sitio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu).

Para completar el trámite se debe:

Tener una ClaveÚnica activa. Contar con el ahorro mínimo exigido de 4 UF. Verificar que la información del Registro Social de Hogares esté actualizada. Ingresar al portal del Minvu y completar el formulario de postulación.

Una de las ventajas de este beneficio es que permite arrendar viviendas en cualquier comuna del país y, además, no impide postular posteriormente a subsidios destinados a la compra de una vivienda.