Colusión de farmacias: Conoce los montos y quiénes recibirán la millonaria compensación - Chilevisión

A a través de su página web, el Sernac informó que Farmacias Ahumada deberá desembolsar $980 millones que irán en beneficio de los afectados, los cuales fueron separados en dos grupos.

Este miércoles, se dio a conocer que el Sernac alcanzó un millonario acuerdo con Farmacias Ahumada por la colusión de las farmacias, donde 34 mil clientes serán compensados.

El organismo informó a través de su página web que la empresa deberá desembolsar $980 millones que irán en beneficio de los afectados, los cuales fueron separados en dos grupos.

El millonario acuerdo entre Sernac y Farmacias Ahumada

Sernac indicó que la compensación beneficiará a dos grupos de consumidores:

Primero, de interés colectivo: Considera un universo de 17.652 personas , quienes, según los registros de Farmacias Ahumada, fueron afectados . Este grupo de consumidores recibirá un monto total de $575 millones , lo que implica que cada persona beneficiaria obtendrá $32.620.

Considera un , quienes, según los registros de Farmacias Ahumada, . Este grupo de consumidores recibirá un , lo que implica que Segundo, de interés difuso: Corresponde a un universo amplio de personas que reciben mensualmente el bono por Control Niño Sano, que en junio de 2025 alcanzaba a 16.249 beneficiarios, quienes obtendrán un monto de $20.884, dinero que será entregado a través del Instituto de Previsión Social (IPS).

¿Por qué se decidió por estos dos grupos de beneficiarios?

Es importante señalar que las partes involucradas en este acuerdo judicial decidieron establecer estos dos grupos de consumidores beneficiarios considerando una serie de variables, entre ellas, el tiempo transcurrido desde el hecho (más de 17 años), pero buscando determinar de la manera más fiel posible aquellas personas que habrían sido afectadas por la colusión.

En el caso del primer grupo, denominado de "interés colectivo", se incluyó al universo de afectados directamente por el alza de precios, de acuerdo al registro de compensación voluntaria que Farmacias Ahumada implementó en la época de la colusión.

Respecto del segundo grupo, denominado de "interés difuso", la decisión de las partes de beneficiar a quienes reciben el bono por Control Niño Sano responde a que se trata de familias vulnerables con menores de seis años bajo su cuidado y que demuestren estar al día con el control de salud del infante, fomentando incentivar una actitud responsable.

Por último, se informó que a partir del 27 de agosto próximo se habilitará en el sitio web www.compensacionfarmacia.cl, una plataforma de consulta. Para ello cada consumidor deberá ingresar su cédula de identidad y número de documento.