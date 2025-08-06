 Colusión de farmacias: Conoce los montos y quiénes recibirán la millonaria compensación - Chilevisión
Minuto a minuto
Sernac alcanza millonario acuerdo por colusión de farmacias: 34 mil clientes serán compensados Ministra Vallejo acusa “campaña sucia para engañar y mentir” tras nuevo video de la UDI Activan Sistema de Alerta Meteorológica por vientos en dos regiones: Alcanzarán los 90 km/h Confirman fecha del próximo Black Friday en Chile: Será antes de Navidad y durará 4 días
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
06/08/2025 19:40

Colusión de farmacias: Conoce los montos y quiénes recibirán la millonaria compensación

A a través de su página web, el Sernac informó que Farmacias Ahumada deberá desembolsar $980 millones que irán en beneficio de los afectados, los cuales fueron separados en dos grupos.

Este miércoles, se dio a conocer que el Sernac alcanzó un millonario acuerdo con Farmacias Ahumada por la colusión de las farmacias, donde 34 mil clientes serán compensados. 

El organismo informó a través de su página web que la empresa deberá desembolsar $980 millones que irán en beneficio de los afectados, los cuales fueron separados en dos grupos.

El millonario acuerdo entre Sernac y Farmacias Ahumada

Sernac indicó que la compensación beneficiará a dos grupos de consumidores:

  • Primero, de interés colectivo: Considera un universo de 17.652 personas, quienes, según los registros de Farmacias Ahumada, fueron afectados. Este grupo de consumidores recibirá un monto total de $575 millones, lo que implica que cada persona beneficiaria obtendrá $32.620.
  • Segundo, de interés difuso: Corresponde a un universo amplio de personas que reciben mensualmente el bono por Control Niño Sano, que en junio de 2025 alcanzaba a 16.249 beneficiarios, quienes obtendrán un monto de $20.884, dinero que será entregado a través del Instituto de Previsión Social (IPS).

¿Por qué se decidió por estos dos grupos de beneficiarios?

Es importante señalar que las partes involucradas en este acuerdo judicial decidieron establecer estos dos grupos de consumidores beneficiarios considerando una serie de variables, entre ellas, el tiempo transcurrido desde el hecho (más de 17 años), pero buscando determinar de la manera más fiel posible aquellas personas que habrían sido afectadas por la colusión.

En el caso del primer grupo, denominado de "interés colectivo", se incluyó al universo de afectados directamente por el alza de precios, de acuerdo al registro de compensación voluntaria que Farmacias Ahumada implementó en la época de la colusión.

Respecto del segundo grupo, denominado de "interés difuso", la decisión de las partes de beneficiar a quienes reciben el bono por Control Niño Sano responde a que se trata de familias vulnerables con menores de seis años bajo su cuidado y que demuestren estar al día con el control de salud del infante, fomentando incentivar una actitud responsable.

Por último, se informó que a partir del 27 de agosto próximo se habilitará en el sitio web www.compensacionfarmacia.cl, una plataforma de consulta. Para ello cada consumidor deberá ingresar su cédula de identidad y número de documento.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Colusión de farmacias: Conoce los montos y quiénes recibirán la millonaria compensación

Lo último

Lo más visto

“Tratando de...”: Revelan cómo es la nueva vida de Fabricio Vasconcellos tras supuesta infidelidad

El bailarín habría dejado la casa que compartía con su esposa, Mariela Román, y estaría viviendo en la casa de un amigo cercano en el sector de Chicureo.

06/08/2025

Retiro de hasta $5 millones: Reflotan proyecto del autopréstamo AFP con ciertos requisitos

Esta iniciativa lidera por el diputado Rubén Oyarzo busca que los usuarios puedan retirar hasta 5 millones de pesos desde su fondo de cotización.

06/08/2025

VIDEO | “Que enchulen a la vieja”: El comentario que le valió pifias a Parisi en foro minero

Los dichos de la carta presidencial del PDG le valieron reproches y pifias en medio de un conversatorio sobre minería desarrollado en la UC. Tras notarlo, se retiró abruptamente hacia su asiento.

06/08/2025

Sernac alcanza millonario acuerdo por colusión de farmacias: 34 mil clientes serán compensados

El organismo informó que la empresa desembolsará $980 millones que irán en beneficio de 34 mil personas divididas en dos grupos.

06/08/2025