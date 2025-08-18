Pensionados recibirán aguinaldo de $25 mil: Descubre si te corresponde y cómo aumentar el monto - Chilevisión

A partir de septiembre, pensionados podrán recibir este beneficio sin necesidad de postular a él. Entérate de los detalles a continuación.

Queda solo un mes para la celebración del 18 de septiembre y junto con ello, el pago del Aguinaldo de Fiestas Patrias por esta festividad está a la vuelta de la esquina.

Se trata de un pago base de $25.280, otorgados a pensionados que cumplan con una serie de requisitos hasta el 31 de agosto.

De igual manera, la entrega de este dinero está exenta de descuentos previsionales y/o de salud y el monto puede incrementar según carga familiar.

Quiénes reciben el aguinaldo

El aguinaldo por las Fiestas Patrias lo reciben personas que al 31 de agosto de 2025 cumplan alguna de estas condiciones:

Pensionados o pensionadas del Instituto de Previsión Social (IPS) que tengan una Pensión Garantizada Universal (PGU) o una Pensión Básica Solidaria de Invalidez (PBSI).

Pensionados o pensionadas de las ex cajas de previsión y ex Servicio de Seguro Social (actualmente IPS).

Pensionados o pensionadas del Instituto de Seguridad Laboral (ISL).

Pensionados o pensionadas de las leyes de Exonerados Políticos, Ley Nº 19.234.

Pensionados o pensionadas de las Mutualidades de Empleadores de la Ley Nº 16.744.

Pensionados de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (Dipreca) y Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena).

Pensionados o pensionadas de reparación: Ley Nº 19.123 (Rettig) y Ley Nº 19.992 (Ley Valech).

Pensionados o pensionadas de AFP o compañías de seguro que reciben el beneficio de la PGU, el Aporte Previsional Solidario (de Vejez o de Invalidez) o pensiones mínimas con Garantía Estatal.

Beneficiarios y beneficiarias del Subsidio de Discapacidad.

Cómo incrementar el aguinaldo

El monto base del aguinaldo es de $25.280, sin embargo, este puede aumentar en $12.969 por cada carga familiar.

Por cada carga que sea debidamente acreditada hasta el 31 de agosto de 2025 se efectuará el incremento del pago, aunque no tengas derecho a cobrar Asignación Familiar porque tu ingreso mensual es superior a $1.335.450.

De igual manera, desde el Instituto de Previsión Social (IPS) indicaron que si el pago de la Asignación Familiar lo recibe otra persona, tendrá derecho al incremento del Aguinaldo de Fiestas Patrias.