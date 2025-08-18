Pensionados recibirán aguinaldo de $25 mil: Descubre si te corresponde y cómo aumentar el monto - Chilevisión

A partir de septiembre, pensionados podrán recibir este beneficio sin necesidad de postular a él. Entérate de los detalles a continuación.
Queda solo un mes para la celebración del 18 de septiembre y junto con ello, el pago del Aguinaldo de Fiestas Patrias por esta festividad está a la vuelta de la esquina.
Se trata de un pago base de $25.280, otorgados a pensionados que cumplan con una serie de requisitos hasta el 31 de agosto.
De igual manera, la entrega de este dinero está exenta de descuentos previsionales y/o de salud y el monto puede incrementar según carga familiar.
El aguinaldo por las Fiestas Patrias lo reciben personas que al 31 de agosto de 2025 cumplan alguna de estas condiciones:
El monto base del aguinaldo es de $25.280, sin embargo, este puede aumentar en $12.969 por cada carga familiar.
Por cada carga que sea debidamente acreditada hasta el 31 de agosto de 2025 se efectuará el incremento del pago, aunque no tengas derecho a cobrar Asignación Familiar porque tu ingreso mensual es superior a $1.335.450.
De igual manera, desde el Instituto de Previsión Social (IPS) indicaron que si el pago de la Asignación Familiar lo recibe otra persona, tendrá derecho al incremento del Aguinaldo de Fiestas Patrias.