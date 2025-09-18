 Parada Militar 2025: Cuándo es y a qué hora comienza la transmisión en vivo - Chilevisión
18/09/2025 17:41

Parada Militar 2025: Cuándo es y a qué hora comienza la transmisión en vivo

Como cada año, el evento se realizará en la elipse del Parque O’Higgins y participarán autoridades y funcionarios de Carabineros y Fuerzas Armadas.

Publicado por CHV Noticias

Uno de los eventos tradicionales de Fiestas Patrias es la Parada Militar, la cual reúne año a año a funcionarios de las Fuerzas Armadas y de Orden.

Ellos tendrán la misión de desfilar ante las más altas autoridades del país, encabezadas por el Presidente de la República, Gabriel Boric. Además, asistirán ministros y otros representantes de los poderes del Estado.

Desde su realización en Parque O'Higgins, el desfile históricamente ha reunido a grandes y niños en una jornada que además es feriado irrenunciable, precisamente en honor a las Glorias del Ejército.

¿Cuándo es la Parada Militar 2025?

La Parada Militar 2025 se realizará en la elipse del Parque O’Higgins y participarán autoridades y funcionarios de Carabineros y Fuerzas Armadas.

      • Fecha: Viernes 19 de septiembre

¿A qué hora comienza la transmisión? 

La Parada Militar 2025 comenzará su transmisión a las 11:00 horas del viernes 19 de septiembre.

Quienes no puedan asistir presencialmente podrán verlo a través de Chilevisión y sus plataformas digitales de la señal online y disfrutar del desfile, que desde 1896 se realiza en el recinto de Santiago.

