Mujeres pueden acceder a bono PAD para cubrir parto: Revisa los requisitos y su valor - Chilevisión

19/08/2025 13:41

Mujeres pueden acceder a bono PAD para cubrir parto: Revisa los requisitos y su valor

Este beneficio cubre la atención del parto —ya sea normal o por cesárea— y garantiza un valor único que incluye la hospitalización, honorarios médicos y exámenes asociados.

Publicado por CHV Noticias

El Bono PAD de Fonasa permite a las personas acceder a una serie de prestaciones de salud, como el proceso de parto en hospitales y clínicas privadas asociadas al convenio.

De esta manera, las mujeres que enfrenten este procedimiento pagan un precio fijo y conocido de antemano, lo que entrega seguridad económica y acceso oportuno a la atención.

El bono cubre la atención del parto —ya sea normal o por cesárea— y garantiza un valor único que incluye la hospitalización, honorarios médicos y exámenes asociados.

¿Quiénes pueden acceder?

Pueden acceder al Bono PAD Parto, las afiliadas a Fonasa en los tramos B, C y D. Para ello, se requiere:

  • Contar con la orden de hospitalización emitida por el médico tratante, quien debe indicar que tienes una de las 92 patalogías PAD.
  • Comprar el Bono PAD en Fonasa o directamente en la clínica u hospital en convenio.
  • Elegir el centro de salud que trabaje con esta modalidad.

Cabe mencionar que este bono está dirigido a personas que no presenten otra enfermedad que pueda poner en riesgo su salud al momento de realizar el procedimiento o cirugía. Esto también lo determinará el profesional de la salud.

¿Qué cubre el Bono PAD Parto?

El Bono PAD Parto incluye un paquete completo de atención para el nacimiento, que considera:

  • Honorarios médicos.
  • Exámenes asociados.
  • Medicamentos e insumos durante la hospitalización.
  • Días de estadía en el centro de salud.
  • Atención inmediata del recién nacido.
  • Atención post-operatorias o hasta 15 días después del alta.

¿Cuánto cuesta el Bono PAD Parto?

El valor depende del tipo de parto:

  • Parto normal → precio fijo establecido por Fonasa.

  • Cesárea → valor único que incluye todos los procedimientos.

Estos montos se actualizan año a año, por lo que es recomendable revisar el tarifario vigente en la página oficial de Fonasa antes de comprar el bono.

Según la última actualización (23 de julio de 2025), estos son los valores del Bono PAD Parto:

  • Valor total del procedimiento: $1.407.810
  • Copago (a pagar por el paciente): $351.950
