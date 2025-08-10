Bono PAD 2025: Cirugías y procedimientos incluidos en el beneficio de Fonasa - Chilevisión

El Bono PAD (Pago Asociado a Diagnóstico) es un beneficio para afiliados a Fonasa y sus cargas, que ofrece paquetes de prestaciones y atenciones médicas a un precio fijo y conocido, aplicable a intervenciones quirúrgicas o procedimientos específicos.
Este bono cubre paquetes que incluyen cirugía, hospitalización, medicamentos, exámenes e insumos según las necesidades del paciente.
Cabe mencionar que el Bono PAD se puede utilizar en centros de salud públicos o privados que tengan convenio con Fonasa. Conoce a continuación qué cirugías están incluidas.
¿Qué cirugías cubre el Bono PAD?
Son alrededor de 74 patologías de salud que cuentan con el beneficio del Bono PAD, los cuales son:
- Abdomen Flácido, tratamiento quirúrgico
- Acceso vascular complejo (mediante FAV) para hemodiálisis
- Acceso vascular simple (mediante FAV) para hemodiálisis
- Angiografía Diagnóstica Cerebral
- Angioplastia y Colocación de Stent en Arteria Carotidea (ACV)
- Apendicitis
- Aspiración Folicular para la fecundación in vitro
- Atención odontológica integral del paciente oncológico
- Cataratas (no incluye lente intraocular)
- Chalazión
- Cirugía Bariátrica por By Pass Gástrico (incluye seguimiento)
- Cirugía Bariátrica por Manga Gástrica (incluye seguimiento)
- Clínica de Lactancia (0 a 6 meses de edad)
- Colelitiasis (Cálculos biliares)
- Contractura Dupuytren
- Criopreservación de Embriones
- Criptorquidia
- Crosslinking corneal
- Dedos en Gatillo
- Dedos en Gatillo (técnica WALANT)
- Descongelación de Embriones
- Diagnóstico, prevención y obturación (1 diente)
- Embarazo ectópico
- Embolizaciones de Malformaciones Vasculares No Rotas
- Endarterectomía Carotidea
- Endoprótesis total de hombro
- Enfermedad crónica de las amígdalas
- Estrabismo, tratamiento quirúrgico para mayores de 9 años
- Estudio Apnea del Sueño
- Fertilización asistida tratamiento baja complejidad hombre
- Fertilización asistida tratamiento baja complejidad mujer
- Fimosis
- Fractura de clavícula con osteosíntesis
- Glaucoma
- Hallux Valgus (Juanetes)
- Hemorroides
- Hernia abdominal complicada
- Hernia abdominal simple
- Hernia del Núcleo Pulposo (cervical, dorsal, lumbar)
- Hidrocele y/o Hematocele
- Hiperplasia de la próstata
- Histerectomía
- Hospitalización Domiciliaria Básica paciente agudo
- Ictericia del recién nacido
- Incontinencia Urinaria de Esfuerzo Femenina Tratamiento
- Inducción de la Ovulación
- Inestabilidad de Hombro
- Inestabilidad de Rodilla
- Laboratorio FIV/ICSI o Fecundación
- Litotripsia extracorpórea
- Luxofractura cerrada de tobillo con osteosíntesis
- Malnutrición Infantil
- Menisectomía
- Obturación 2 hasta 4 dientes (tratamiento complementario)
- Obturación 5 y más dientes (tratamiento complementario)
- Osteosíntesis Cúbito y/o Radio
- Osteosíntesis Diafisiaria Humero
- Osteosíntesis Muslo
- Osteosíntesis Tibio-Peroné
- Otitis Serosa, Mucositis o Mixiosis Timpánica Trat Quirúrgico
- Parkinson Implantación de Estimulador Cerebral Profundo
- Parto
- Peritonitis
- Preparación Endometrial
- Prolapso Rectal Tratamiento Quirúrgico Vía Abdominal
- Prolapso Rectal Tratamiento Quirúrgico Vía Rectal
- Prolapso vaginal anterior y/o posterior
- Pterigión
- Queratectomia Fotorrefractiva o Queratomileusis Fotorrefractiva
- Quistes Sinoviales
- Reconstrucción Mamaria Complejo Areola y/o Pezón
- Reconstrucción Mamaria con Colgajo
- Reconstrucción Mamaria con Implante (2° tiempo quirúrgico)
- Reconstrucción Mamaria Diferida colocación expansor
- Reconstrucción Mamaria Diferida prótesis definitiva
- Reconstrucción Mamaria Inmediata con Implante
- Reparación Prenatal de Espina Bífida
- Retiro de material de osteosíntesis de mayor complejidad
- Retiro de material de osteosíntesis de menor complejidad
- Ruptura Manguito Rotador
- Soporte post transferencia embrionaria
- Síndrome del Túnel Carpiano
- Síndrome del Túnel Carpiano (técnica WALANT)
- Test de Levodopa – Parkinson
- Tiroidectomía Subtotal
- Tiroidectomía Total
- Transferencia embrionaria
- Trastorno del Espectro Autista evaluación diagnóstica
- Trastorno del Espectro Autista tratamiento de 13 a 18 años
- Trastorno del Espectro Autista tratamiento de 6 a 12 años
- Trastorno del Espectro Autista tratamiento hasta los 5 años
- Tratamiento de endodoncia biradicular (pre molar) una pieza
- Tratamiento de endodoncia multiradicular (molar), una pieza
- Tratamiento de endodoncia uniradicular (incisivo o canino)
- Tratamiento Endovascular de Aneurisma Cerebral No Roto
- Trombectomía mecánica infarto cerebral
- Trombolisis de urgencia infarto cerebral
- Tumores o Quistes Tendino-Musculares
- Tumores y/o Quistes intracraneanos
- Varicocele
- Vasectomía
- Vegetaciones Adenoides
- Várices
¿Qué Cirugías NO cubre el Bono Pad?
El Bono PAD Fonasa incluye todas las cirugías, atenciones y prótesis mencionadas anteriormente, a excepción las siguientes:
- Cirugías anexas derivadas de los diagnósticos PAD.
- Complicaciones médicas que pueden presentarse 15 días después de haber recibido el alta y que se relacionan clínicamente con la atención previa.
- Lente intraocular, en el caso de cataratas.
- Parto desde las 37 semanas de la edad gestacional
- Problemas médicos inesperados durante el parto.
- Embarazos de alto riesgo.
- Prótesis necesaria para cirugía de hernia abdominal simple o complicada.
- Prótesis para tratar un acceso vascular complejo.