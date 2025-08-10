Bono PAD 2025: Cirugías y procedimientos incluidos en el beneficio de Fonasa - Chilevisión

El Bono PAD (Pago Asociado a Diagnóstico) es un beneficio para afiliados a Fonasa y sus cargas, que ofrece paquetes de prestaciones y atenciones médicas a un precio fijo y conocido, aplicable a intervenciones quirúrgicas o procedimientos específicos.

Este bono cubre paquetes que incluyen cirugía, hospitalización, medicamentos, exámenes e insumos según las necesidades del paciente.

Cabe mencionar que el Bono PAD se puede utilizar en centros de salud públicos o privados que tengan convenio con Fonasa. Conoce a continuación qué cirugías están incluidas.

¿Qué cirugías cubre el Bono PAD?

Son alrededor de 74 patologías de salud que cuentan con el beneficio del Bono PAD, los cuales son:

Abdomen Flácido, tratamiento quirúrgico

Acceso vascular complejo (mediante FAV) para hemodiálisis

Acceso vascular simple (mediante FAV) para hemodiálisis

Angiografía Diagnóstica Cerebral

Angioplastia y Colocación de Stent en Arteria Carotidea (ACV)

Apendicitis

Aspiración Folicular para la fecundación in vitro

Atención odontológica integral del paciente oncológico

Cataratas (no incluye lente intraocular)

Chalazión

Cirugía Bariátrica por By Pass Gástrico (incluye seguimiento)

Cirugía Bariátrica por Manga Gástrica (incluye seguimiento)

Clínica de Lactancia (0 a 6 meses de edad)

Colelitiasis (Cálculos biliares)

Contractura Dupuytren

Criopreservación de Embriones

Criptorquidia

Crosslinking corneal

Dedos en Gatillo

Dedos en Gatillo (técnica WALANT)

Descongelación de Embriones

Diagnóstico, prevención y obturación (1 diente)

Embarazo ectópico

Embolizaciones de Malformaciones Vasculares No Rotas

Endarterectomía Carotidea

Endoprótesis total de hombro

Enfermedad crónica de las amígdalas

Estrabismo, tratamiento quirúrgico para mayores de 9 años

Estudio Apnea del Sueño

Fertilización asistida tratamiento baja complejidad hombre

Fertilización asistida tratamiento baja complejidad mujer

Fimosis

Fractura de clavícula con osteosíntesis

Glaucoma

Hallux Valgus (Juanetes)

Hemorroides

Hernia abdominal complicada

Hernia abdominal simple

Hernia del Núcleo Pulposo (cervical, dorsal, lumbar)

Hidrocele y/o Hematocele

Hiperplasia de la próstata

Histerectomía

Hospitalización Domiciliaria Básica paciente agudo

Ictericia del recién nacido

Incontinencia Urinaria de Esfuerzo Femenina Tratamiento

Inducción de la Ovulación

Inestabilidad de Hombro

Inestabilidad de Rodilla

Laboratorio FIV/ICSI o Fecundación

Litotripsia extracorpórea

Luxofractura cerrada de tobillo con osteosíntesis

Malnutrición Infantil

Menisectomía

Obturación 2 hasta 4 dientes (tratamiento complementario)

Obturación 5 y más dientes (tratamiento complementario)

Osteosíntesis Cúbito y/o Radio

Osteosíntesis Diafisiaria Humero

Osteosíntesis Muslo

Osteosíntesis Tibio-Peroné

Otitis Serosa, Mucositis o Mixiosis Timpánica Trat Quirúrgico

Parkinson Implantación de Estimulador Cerebral Profundo

Parto

Peritonitis

Preparación Endometrial

Prolapso Rectal Tratamiento Quirúrgico Vía Abdominal

Prolapso Rectal Tratamiento Quirúrgico Vía Rectal

Prolapso vaginal anterior y/o posterior

Pterigión

Queratectomia Fotorrefractiva o Queratomileusis Fotorrefractiva

Quistes Sinoviales

Reconstrucción Mamaria Complejo Areola y/o Pezón

Reconstrucción Mamaria con Colgajo

Reconstrucción Mamaria con Implante (2° tiempo quirúrgico)

Reconstrucción Mamaria Diferida colocación expansor

Reconstrucción Mamaria Diferida prótesis definitiva

Reconstrucción Mamaria Inmediata con Implante

Reparación Prenatal de Espina Bífida

Retiro de material de osteosíntesis de mayor complejidad

Retiro de material de osteosíntesis de menor complejidad

Ruptura Manguito Rotador

Soporte post transferencia embrionaria

Síndrome del Túnel Carpiano

Síndrome del Túnel Carpiano (técnica WALANT)

Test de Levodopa – Parkinson

Tiroidectomía Subtotal

Tiroidectomía Total

Transferencia embrionaria

Trastorno del Espectro Autista evaluación diagnóstica

Trastorno del Espectro Autista tratamiento de 13 a 18 años

Trastorno del Espectro Autista tratamiento de 6 a 12 años

Trastorno del Espectro Autista tratamiento hasta los 5 años

Tratamiento de endodoncia biradicular (pre molar) una pieza

Tratamiento de endodoncia multiradicular (molar), una pieza

Tratamiento de endodoncia uniradicular (incisivo o canino)

Tratamiento Endovascular de Aneurisma Cerebral No Roto

Trombectomía mecánica infarto cerebral

Trombolisis de urgencia infarto cerebral

Tumores o Quistes Tendino-Musculares

Tumores y/o Quistes intracraneanos

Varicocele

Vasectomía

Vegetaciones Adenoides

Várices

¿Qué Cirugías NO cubre el Bono Pad?

El Bono PAD Fonasa incluye todas las cirugías, atenciones y prótesis mencionadas anteriormente, a excepción las siguientes: