La transmisión, igual que en el despegue, podrá ser vista en directo a través del Canal CHV Noticias, tanto en el cable como en todas sus plataformas digitales. Mira acá el histórico momento.

Este viernes a partir de las 19:30 horas los astronautas de Artemis enfrentarán la etapa más crítica de la misión: Regresarán a la Tierra enfrentando temperaturas que alcanzarán los 2.700 °C en el exterior de la cápsula.

Sobre este evento, que podrás seguir en vivo por las plataformas digitales de CHV Noticias, Victor Glover, astronauta abordo de la misión especial, expresó el miércoles que “he estado pensando en la reentrada desde el 3 de abril de 2023, cuando nos asignaron a esta misión”.

“Es un poco gracioso, pero también es literal: Tenemos que regresar. Ya han visto muchísimos datos, pero lo mejor viene con nosotros. Hay muchas más fotos, muchas más historias“, expresó.

Mira acá en vivo el regreso de Artemis II a la Tierra

Cómo ver el regreso de Artemis II a la Tierra

La transmisión, igual que en el despegue, podrá ser vista en el Canal CHV Noticias, tanto en el cable como en plataformas digitales.

Hora del reingreso: Hoy a partir de las 19:30 horas.

Hoy a partir de las 19:30 horas. ¿Dónde verlo? Plataformas digitales de CHV Noticias y el Canal CHV Noticias.

Plataformas digitales de CHV Noticias y el Canal CHV Noticias. ¿Cómo verlo? Canal CHV Noticias, señal online y en la app MiCHV.

Según expertos, el retorno importa casi tanto como el propio viaje lunar: es una prueba para demostrar que la NASA domina la tecnología necesaria para inaugurar una nueva era de exploración espacial.

Durante esta fase del vuelo, la nave espacial se acercará la Tierra a gran velocidad y se adentrará en la densa capa interna de la atmósfera terrestre, mientras se desplaza a más de 30 veces la velocidad del sonido.

¿Cómo volverá la cápsula Orión a la Tierra?

Serán trece minutos los que se demorará Orión en realizar su amerizaje, luego de atravesar la atmósfera. Así, la nave caerá en pleno Oceáno Pacífico, en específico en las costas de Estados Unidos (EE.UU).

En San Diego, California, un barco estará encargado de salvaguardar a los cuatros tripulantes de la misión Artemis II. De igual manera, para su seguridad habrá otras embarcaciones pendientes de su llegada.