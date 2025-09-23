¿Quieres trabajar en el Ministerio de Minería? Revisa las ofertas con sueldo de hasta $4 millones - Chilevisión

La institución minera cuenta con vacantes para incorporarse al trabajo en octubre, con sueldos de entre $2,1 y $4 millones.

El Ministerio de Minería tiene disponibles distintas ofertas de empleo para aquellos y aquellas que estén interesadas en trabajar en la institución.

En el caso de MinMinería, las vacantes abiertas ofrecen sueldos que alcanzan los $4 millones de pesos.

A continuación, puedes revisar las ofertas de trabajo disponibles en el Ministerio de Minería:

Analista Reemplazo Departamento de Gestión y Desarrollo de las personas — $2.130.264 (más detalles acá)

Profesional Analista de Departamento de Políticas Públicas (Coordinador Cambio Climático) — $4.055.854 (más detalles acá)

Si quieres revisar las vacantes disponibles en detalle, así como su renta bruta exacta por mes, grado y tipo, debes acceder al portal Empleos Públicos.

De todas formas, debes saber que ambas son para la Región Metropolitana y dejarán de estar disponibles a las 23:59 del jueves 25 de septiembre.

¿Cómo postular a las ofertas laborales?

Si te interesó alguna de las dos ofertas anteriores, debes ingresar al sitio web de Empleos Públicos (clic acá) y seguir este paso a paso: