Madres reciben $165 mil extra en sus pensiones: Revisa acá los requisitos para obtener el Bono por Hijo

El Instituto de Previsión Social otorga una especial bonificación a algunas personas jubiladas. Las mujeres mayores de 65 años deben cumplir con ciertos criterios para aumentar sus pensiones.

Mujeres jubiladas que sean madres pueden recibir el Bono por Hijo, una bonificación mensual del Instituto de Previsión Social (IPS) de $165.ooo extras en sus pensiones.

Por cada hija o hijo nacido vivo o adoptado, el monto aumentará gracias a este aporte económico dirigido a quienes son mayores de 65 años.

¿Cuáles son los requisitos para recibir el Bono por Hijo?

Si eres madre, debes cumplir con al menos uno de los siguientes requisitos para obtener el Bono por Hijo:

Estar afiliada a una AFP y haber comenzado a recibir pensión a partir del 1 de julio de 2009 .

y haber comenzado a recibir pensión a partir del . Ser titular de la Pensión Garantizada Universal (PGU).

de la Pensión Garantizada Universal (PGU). No estar afiliada a una AFP, pero recibir la PGU y una Pensión de Sobrevivencia otorgada por una AFP, compañía de seguros o el IPS, a partir del 1 de julio de 2009.

Además, para ser beneficiara es necesario haber residido en Chile por un período de 20 años, ya que sea continuo o no, contados desde tus 20 años de edad.

A lo anterior se le suma haber vivido en el territorio por al menos cuatro años, durante los cinco años anteriores a la solicitud del Bono por Hijo.





¿Cómo calcular el monto total de tu pensión con el Bono por Hijo?

El monto que se agregará a tu pensión, depende de la fecha de nacimiento de tu hijo. Debido a que, desde ese momento, el Bono por Hijo comienza a generar rentabilidad.

Si tu hijo o hija nació antes del 1 de julio de 2009, se aplicará el ingreso mínimo vigente en julio de 2009 ( $165 mil ).

( ). Si nació después del 1 de julio de 2009, el ingreso mínimo corresponderá al monto que estaba vigente durante el mes de su nacimiento.

Si estás afiliada a una AFP se te otorgorá el bono junto a la pensión hasta que se agote la totalidad del monto. Sin embargo, si recibes alguna pensión del IPS, AFP o compañía de seguros, te lo pagarán junto a ella de forma vitalicia.

Revisa con tu RUT si recibes el Bono por Hijo

Para conocer si eres beneficiaria de este aporte económico, puedes revisar con tu RUT en el sitio web de ChileAtiende o haz click en la siguiente imagen.