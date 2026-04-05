Bonos, subsidios y asignaciones: Revisa los beneficios que se pagan en abril

Destacan el Bono Mujer Trabajadora, Subsidio al Empleo Joven y el Subsidio a la Cotización de Jóvenes, así también como la Pensión Garantizada Universal, Subsidio Familiar, Asignación Familiar y Bono Por Hijo.

Con el alza en los precios de los distintos productos y servicios y el aumento en el costo de la vida, una ayuda económica siempre es bien recibida en las familias chilenas y este inicio de abril no es la excepción.

En esta fecha aparecen los pagos mensuales de bonos, subsidios y beneficios a través de los distintos programas sociales que entrega el gobierno.

Entre estos destacan beneficios entregados por Sence, como el Bono Mujer Trabajadora, Subsidio al Empleo Joven y el Subsidio a la Cotización de Jóvenes, así como los pagos del IPS (Instituto Previsión Social), que incluyen la Pensión Garantizada Universal, Subsidio Familiar, Asignación Familiar y Bono Por Hijo, entre otros.

Revisa a continuación cuáles son los bonos que se pagan durante este mes, con sus montos y respectivos requisitos para acceder al beneficio.





Beneficios SENCE

Pago Bono Mujer Trabajadora: Beneficio que se entrega por 4 años a mujeres que trabajen y que tengan entre 25 y 59 años, entre otros requisitos. Consulta AQUI con tu RUT el pago

Beneficio que se entrega por 4 años a mujeres que trabajen y que tengan entre 25 y 59 años, entre otros requisitos. Consulta AQUI con tu RUT el pago Pago Subsidio al Empleo Joven: Beneficio que se entrega a jóvenes hombres y mujeres trabajadores que tengan entre 18 y 25 años, entre otros requisitos. Consulta AQUI con tu RUT

Beneficio que se entrega a jóvenes hombres y mujeres trabajadores que tengan entre 18 y 25 años, entre otros requisitos. Consulta AQUI con tu RUT Pago Subsidio a la Cotización de Jóvenes trabajadores: Beneficio destinado a trabajadores de hasta 35 años, entrega un monto de 22.000 mensuales. Consulta AQUI con tu RUT

Pagos IPS

Revisa acá otros pagos