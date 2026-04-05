Bonos, subsidios y asignaciones: Revisa los beneficios que se pagan en abril
Destacan el Bono Mujer Trabajadora, Subsidio al Empleo Joven y el Subsidio a la Cotización de Jóvenes, así también como la Pensión Garantizada Universal, Subsidio Familiar, Asignación Familiar y Bono Por Hijo.
Con el alza en los precios de los distintos productos y servicios y el aumento en el costo de la vida, una ayuda económica siempre es bien recibida en las familias chilenas y este inicio de abril no es la excepción.
En esta fecha aparecen los pagos mensuales de bonos, subsidios y beneficios a través de los distintos programas sociales que entrega el gobierno.
Entre estos destacan beneficios entregados por Sence, como el Bono Mujer Trabajadora, Subsidio al Empleo Joven y el Subsidio a la Cotización de Jóvenes, así como los pagos del IPS (Instituto Previsión Social), que incluyen la Pensión Garantizada Universal, Subsidio Familiar, Asignación Familiar y Bono Por Hijo, entre otros.
Revisa a continuación cuáles son los bonos que se pagan durante este mes, con sus montos y respectivos requisitos para acceder al beneficio.
Beneficios SENCE
- Pago Bono Mujer Trabajadora: Beneficio que se entrega por 4 años a mujeres que trabajen y que tengan entre 25 y 59 años, entre otros requisitos. Consulta AQUI con tu RUT el pago
- Pago Subsidio al Empleo Joven: Beneficio que se entrega a jóvenes hombres y mujeres trabajadores que tengan entre 18 y 25 años, entre otros requisitos. Consulta AQUI con tu RUT
- Pago Subsidio a la Cotización de Jóvenes trabajadores: Beneficio destinado a trabajadores de hasta 35 años, entrega un monto de 22.000 mensuales. Consulta AQUI con tu RUT
Pagos IPS
- Pensión Garantizada Universal: Entrega un monto de $224.004 a quienes tengan una pensión base menor o igual a $762.822 mensuales. Revise la fecha exacta de pago de la PGU AQUI.
- Subsidio Familiar: Beneficio que iguala el monto de una asignación familiar y se entrega a trabajadores no afiliados a un sistema previsional. Descarga AQUI tu liquidación de pago
- Asignación Familiar: Beneficio mensual que se entrega por cada carga familiar acreditada de trabajadores dependientes, independientes y pensionados, afiliados a un sistema previsional. Consulta AQUI el pago de tus asignaciones.
- Bono Por Hijo: Beneficio mensual destinado a mujeres mayores de 65 años y se entrega junto con el pago de su pensión. Consulta AQUI con su rut si te corresponde pago.
Revisa acá otros pagos
- Becas: Para saber sobre los pagos de Becas JUNAEB o del Ministerio de Educación Ingresa AQUI.
- MDS: Recuerda que el Ministerio de Desarrollos Social y Familia también realiza los pagos mensuales de los beneficios del programa Chile Seguridades y Oportunidades. Conócelos AQUI.