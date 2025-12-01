En algunos casos será durante dos días: Anuncian corte de agua en cinco comunas de Santiago - Chilevisión

La mayoría de estos trabajos son programados por Aguas Andinas, lo que obligará a la interrupción del servicio por varias horas.
La empresa Aguas Andinas informó los próximos cortes de suministro programados en la región Metropolitana, más específicamente en la ciudad de Santiago.
La compañía llevará a cabo trabajos para mejorar la calidad del servicio, lo que provocará que haya sectores sin agua por varias horas.
Las comunas afectadas serán un total de cinco: Huechuraba, Vitacura, Lo Barnechea, Recoleta y La Florida.