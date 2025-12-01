En algunos casos será durante dos días: Anuncian corte de agua en cinco comunas de Santiago - Chilevisión

La mayoría de estos trabajos son programados por Aguas Andinas, lo que obligará a la interrupción del servicio por varias horas.

La empresa Aguas Andinas informó los próximos cortes de suministro programados en la región Metropolitana, más específicamente en la ciudad de Santiago.

La compañía llevará a cabo trabajos para mejorar la calidad del servicio, lo que provocará que haya sectores sin agua por varias horas.

Las comunas afectadas serán un total de cinco: Huechuraba, Vitacura, Lo Barnechea, Recoleta y La Florida.

Aguas Andinas informa las comunas afectadas por corte de suministro

Huechuraba: Desde las 15:40 horas del lunes 1 de diciembre hasta el martes 2 a las 06:00.

Vitacura: Desde las 15:00 horas hasta las 21:00 del lunes 1 de diciembre.

Lo Barnechea: Desde las 15:30 horas hasta las 22:00 del lunes 1 de diciembre.

Recoleta: Desde las 15:00 horas del martes 2 de diciembre hasta las 03:00 del miércoles 3.