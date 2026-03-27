Gran parte del país se prepara para ajustar sus relojes dentro de pocos días y, con ello, dar inicio al horario de verano. Conoce los detalles del cambio.

Termina marzo, se acerca el feriado de Semana Santa y, con ello, el inminente cambio de horario que se encuentra a la vuelta de la esquina para la mayor parte de la población.

La modificación afectará casi la totalidad del territorio nacional, excluyendo a la región de Magallanes y la Antártica Chilena, puesto que en dicha zona se mantiene el horario de verano todo el año.

¿Cuándo es el cambio de hora?

El horario de verano estará vigente hasta la medianoche del sábado 4 de abril de 2026, momento en el que se producirá el cambio de hora pasando al horario de invierno, por lo que serán las 23:00 horas del 3 de abril tras su modificación.

En el caso del Chile insular (Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez), la situación también será distinta: los relojes se deberán modificar a las 22:00 horas del mismo día.



