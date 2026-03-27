Cambio de hora de invierno: Cuándo y cómo se modifican los relojes en Chile
Gran parte del país se prepara para ajustar sus relojes dentro de pocos días y, con ello, dar inicio al horario de verano. Conoce los detalles del cambio.
Termina marzo, se acerca el feriado de Semana Santa y, con ello, el inminente cambio de horario que se encuentra a la vuelta de la esquina para la mayor parte de la población.
La modificación afectará casi la totalidad del territorio nacional, excluyendo a la región de Magallanes y la Antártica Chilena, puesto que en dicha zona se mantiene el horario de verano todo el año.
¿Cuándo es el cambio de hora?
El horario de verano estará vigente hasta la medianoche del sábado 4 de abril de 2026, momento en el que se producirá el cambio de hora pasando al horario de invierno, por lo que serán las 23:00 horas del 3 de abril tras su modificación.
En el caso del Chile insular (Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez), la situación también será distinta: los relojes se deberán modificar a las 22:00 horas del mismo día.
5 claves para que tu cuerpo no sufra las consecuencias
Pese a que puede parecer solo un detalle, expertos aseguran que el cambio tiene un impacto significativo en el ritmo circadiano de las personas, lo que puede provocar irritabilidad, somnolencia y problemas de concentración.
- Mantener la rutina: Hay que procurar seguir las rutinas habituales de alimentación y ejercicio. Cenar a una hora regular y realizar actividad física moderada durante el día contribuirá a que tu organismo se estabilice.
- Anticiparse al cambio: Comenzar a adelantar la hora de acostarse y levantarse en 15 minutos cada día, al menos tres días antes del 5 de abril. Esto permitirá que el cuerpo se ajuste de forma gradual y no sienta el impacto de golpe.
- Priorizar el sueño de calidad: En los días previos y posteriores al cambio, asegurarse de dormir entre 7 y 8 horas. Evitar las pantallas (celulares, tablets, televisión) al menos una hora antes de ir a la cama, ya que la luz azul puede interferir con la producción de melatonina, la hormona del sueño.
- Hidratación y alimentación: Evitar el consumo de cafeína, alcohol y comidas pesadas por la noche, ya que pueden alterar el ciclo de sueño. Optar por comidas ligeras y mantenerse hidratado a lo largo del día.
- Controlar la exposición a la luz: Buscar la exposición a la luz natural por la mañana, saliendo a caminar o desayunando cerca de una ventana. Esto ayudará al cuerpo a despertar y sincronizarse más rápido con el nuevo horario. Por la noche, en cambio, se recomienda reducir la exposición a luces brillantes.