Desde hoy está disponible la licencia de conducir digital en Santiago: Revisa cómo obtenerla - Chilevisión

El nuevo formato de licencia de conducir digital incluye un código QR disponible al reverso del documento y una versión digitalizada a la cual se puede acceder mediante una aplicación para celular.
Este lunes 1 de septiembre comenzó en la región Metropolitana la última fase de la implementación por etapas de la licencia de conducir digital.
Con este nuevo formato del documento, sus portadores tendrán disponible un código QR en su reverso y podrán acceder a la versión digital con su Clave Única, a través de la aplicación disponible para dispositivos móviles iOS y Android.
Quienes pueden obtener esta licencia son las personas que vayan a obtenerla por primera vez y también quienes renueven el documento.
Para tramitar la renovación, los solicitantes deben asistir a la Dirección de Tránsito correspondiente al domicilio inscrito en la licencia.
Para solicitar el trámite suelen atender por orden de llegada o agendando hora a través del sitio web de la oficina correspondiente.
Por otro lado, tanto la renovación como la obtención de la licencia de conducir tienen un valor aproximado de entre los $30 mil y $50 mil.