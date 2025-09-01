 Desde hoy está disponible la licencia de conducir digital en Santiago: Revisa cómo obtenerla - Chilevisión
"Uno no sabe con quién...": Habla papá de paciente de médico detenido por abuso sexual en Viña del Mar Un grito desesperado y un auto huyendo: El registro clave contra médico detenido por abuso sexual en Viña Televisores, hornos y calefatores: El listado de objetos que serían requisados a reos de Punta Peuco Vigilaba a sus víctimas en plena calle: Quién es el médico detenido por abuso sexual por sorpresa en Viña Tras nómina del Servel: Los candidatos que enfrentan procesos judiciales y buscan cupo en el Congreso
01/09/2025 16:58

Desde hoy está disponible la licencia de conducir digital en Santiago: Revisa cómo obtenerla

El nuevo formato de licencia de conducir digital incluye un código QR disponible al reverso del documento y una versión digitalizada a la cual se puede acceder mediante una aplicación para celular.

Publicado por Gabriela Sambuceti

Este lunes 1 de septiembre comenzó en la región Metropolitana la última fase de la implementación por etapas de la licencia de conducir digital.

Con este nuevo formato del documento, sus portadores tendrán disponible un código QR en su reverso y podrán acceder a la versión digital con su Clave Única, a través de la aplicación disponible para dispositivos móviles iOS y Android.

¿Cómo obtener la licencia de conducir digital?

Quienes pueden obtener esta licencia son las personas que vayan a obtenerla por primera vez y también quienes renueven el documento.

Para tramitar la renovación, los solicitantes deben asistir a la Dirección de Tránsito correspondiente al domicilio inscrito en la licencia.

Para solicitar el trámite suelen atender por orden de llegada o agendando hora a través del sitio web de la oficina correspondiente. 

Para hacer el trámite se requiere:

  • Licencia de conducir anterior.
  • Presentar cédula de identidad.
  • Rendir examen psicotécnico, reflejo y vista.
  • Licencias profesionales se deberán rendir un examen teórico.

Requisitos para renovar la licencia de conducir

La obtención de la licencia de conducir digital tiene los siguientes requisitos:

  • Edad mínima de 18 años (mayores de 17 años pueden solicitarla en situaciones excepcionales).
  • Ser egresado de enseñanza básica.
  • Tener cédula identidad vigente.
  • Presentar certificado de residencia de la comuna en la que se hace el trámite.
  • Aprobar examen psicométrico.
  • Aprobar examen sensométrico.
  • Aprobar examen médica.
  • Aprobar examen teórico y examen práctico. 

Por otro lado, tanto la renovación como la obtención de la licencia de conducir tienen un valor aproximado de entre los $30 mil y $50 mil.

