Hasta $8,7 millones: Revisa los bonos y beneficios de octubre y las fechas claves para postular

Este mes tiene una serie de beneficios disponibles que apuntan como beneficiarios a personas empleadas, adultos mayores y mujeres.

Durante octubre hay distintos beneficios estatales dirigidos a personas mayores, jefas de hogar y personas empleadas. Algunos procesos tienen fechas de cierre durante los próximos días, por lo que es importante revisar los requisitos y plazos.

Para este mes aparecen cuatro beneficios a los que se pueden acceder, ya sea postulando o de forma directa si se cumplen ciertos requisitos.

Bono Bodas de Oro aumenta su monto

Las parejas que cumplen 50 años de matrimonio también tienen una novedad durante octubre, ya que el Bono Bodas de Oro actualiza su monto.

El beneficio alcanza los $482.295 por pareja , suma que se divide en partes iguales entre ambos cónyuges. De esta manera, cada integrante recibe $241.148.

La ayuda es entregada por el Instituto de Previsión Social (IPS) y busca reconocer a las parejas que han cumplido cinco décadas de matrimonio.

Subsidio de Arriendo para personas mayores y con discapacidad

Uno de los beneficios que tiene una fecha más próxima de vencimiento es el Subsidio de Arriendo para Personas Mayores y Personas con Discapacidad, cuyo proceso de postulación estará abierto hasta este jueves 8 de octubre de 2026.

La ayuda permite financiar hasta el 90% del valor mensual del arriendo y contempla un subsidio máximo de 213 UF por beneficiario, equivalente a cerca de $8,7 millones .

Para la Región Metropolitana y otras regiones determinadas, el valor máximo de la vivienda que puede arrendarse llega hasta las 13 UF mensuales.

¿Quiénes pueden postular?

Personas de 60 años o más, o que cumplan esa edad durante 2026.

Personas mayores de 18 años que tengan una discapacidad acreditada en el Registro Nacional de la Discapacidad.

Pertenecer hasta el 70% del Registro Social de Hogares (RSH).

Acreditar ingresos dentro de los rangos establecidos para el beneficio.

No se exige ahorro mínimo.

La postulación puede realizarse de manera online, utilizando ClaveÚnica, o presencialmente en las oficinas del Serviu. También existe la posibilidad de que una persona representante realice el trámite mediante un poder simple.

Giftcard del Minvu para jefas de hogar

Otro de los beneficios destacados durante octubre corresponde a la Tarjeta Banco de Materiales para Jefas de Hogar, iniciativa destinada a financiar reparaciones en viviendas.

Según la información disponible, las postulaciones tienen como fecha de cierre el 9 de octubre , mientras que quienes fueron seleccionadas deben estar atentas a la activación de su tarjeta digital.

El beneficio contempla distintos montos dependiendo del tipo de reparación:

Reparación de baño: 15 UF.

Reparación de techumbre: 25 UF.

Instalación de cierres y rejas: hasta 40 UF.

Los recursos se entregan mediante una tarjeta digital que puede utilizarse para adquirir materiales de construcción en ferreterías que tengan convenio con el Serviu.

Nuevo Subsidio Unificado al Empleo

Finalmente, octubre marca un cambio importante en materia de beneficios laborales con la entrada en funcionamiento del Subsidio Unificado al Empleo (SUE).

Este nuevo beneficio reemplaza al Bono al Trabajo de la Mujer (BTM), al Subsidio al Empleo Joven (SEJ) y al Subsidio Previsional para Trabajadores Jóvenes.

El aporte puede alcanzar hasta el 20% de la remuneración bruta del trabajador, con un tope establecido en relación con el ingreso mínimo mensual.

El beneficio puede llegar hasta $185 mil mensuales, dependiendo del tramo de renta y de las características de cada caso.

¿Quiénes pueden acceder al SUE?