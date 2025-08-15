 Fin de semana largo: Así funcionará el comercio durante el feriado de este viernes 15 - Chilevisión
15/08/2025 08:30

Fin de semana largo: Así funcionará el comercio durante el feriado de este viernes 15

Este viernes 15 se conmemora la Asunción de la Virgen María y al ser día viernes, genera un fin de semana largo; sin embargo, no se trata de un feriado irrenunciable.

Publicado por CHV Noticias

Este viernes se conmemora la Asunción de la Virgen María y con ello, es feriado en nuestro país, lo que podría generar una serie de cambios en el horario y funcionamiento del comercio.

Este es uno de los 15 feriados que componen el calendario de este 2025 y fue promulgado por ley en 1915, durante el gobierno del presidente Ramón Barros Luco.

¿Qué cambios habrá en el comercio por el feriado?

Sin embargo, no se trata de un feriado irrenunciable, por lo que el comercio no está obligado a cerrar sus puertas y son los empleadores quienes delimitan los horarios de funcionamiento de sus establecimientos.

En ese sentido, supermercados como Líder, Unimarc, Mayorista 10, Jumbo y Tottus, anunciaron a través de sus redes sociales que el horario de funcionamiento se mantendrá y seguirán funcionando sus servicios de reparto a domicilio.

Sin embargo, Mayorista Alvi informó que atenderá al público desde las 08:00 a las 20:00 horas, a excepción de sus sucursales en Rancagua y Temuco, cuyo horario de cierre será a las 19:00 horas.

Finalmente, Mall Plaza confirmó que mantendrán su horario habitual, mientras que Cenco Malls aún no se ha pronunciado al respecto.

