Ex Bono Marzo aumenta a $66.834 por cada carga este 2026: Revisa los requisitos para recibirlo - Chilevisión

22/01/2026 08:57

Ex Bono Marzo aumenta a $66.834 por cada carga este 2026: Revisa los requisitos para recibirlo

Cada vez falta menos para el inicio del pago del Aporte Familiar Permanente (exBono Marzo), un beneficio estatal que este año incrementó el monto que entrega a las familias de menores ingresos.

Publicado por CHV Noticias

El Aporte Familar Permanente es un beneficio no postulable de $66.834 que se entregará de manera automática a quienes cumplan con los requisitos a partir de febrero de este año.

Esta ayuda económica, también conocida como ex Bono Marzo, está dirigida a trabajadoras y trabajadores por cada carga familiar, es decir, quienes dependen económicamente del proveedor del hogar. 

¿Cuándo se hará el pago del ex Bono Marzo?

El pago del Aporte Familiar Permanente se realiza dividido en tres grupos, cada uno con una fecha distinta:

    • 15 de febrero: Se paga al Grupo 1, compuesto por personas que en esas fechas cobran aportes como el Subsidio Familiar o por el Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar).
    • 1 de marzo: Se paga al Grupo 2, conformado por personas que entre el 1 y el 14 de febrero cobraron sus beneficios de Subsidio Familiar o por el Subsistema de Seguridades y Oportunidades.
    • 15 de marzo: Se paga al Grupo 3, es decir, a trabajadores y trabajadoras y pensionados y pensionadas de entidades distintas al IPS, que cobran Asignación Familiar o Maternal por sus cargas familiares.

¿Quiénes reciben este bono?

Este beneficio es entregado a las personas que atiendan a alguna de las siguientes condiciones: 

    • Personas que recibieron el Subsidio familiar el 31 de diciembre de 2025.
    • Personas que eran beneficiarias de ChileSolidario o del Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar) al 31 de dicembre del año pasado.
    • Personas que recibieron la Asignación Familiar o Maternal por sus cargas al 31 de diciembre del año anterior.

Consulta con tu RUT si recibes el beneficio

Si te interesa conocer si te corresponde el Aporte Familiar Permanente, puedes hacerlo a través del sitio web oficial pero solo cuando se acerquen las fechas de pago, ya que los datos del 2026 aún no han sido actualizados.

    • Para ingresar, puedes hacer clic acá o pinchando en la imagen de abajo:

