Fiestas Patrias: Evita multas de $345 mil y revisa cuándo es obligación poner la bandera chilena - Chilevisión

Restan solo días para que comiencen las Fiestas Patrias en Chile y una de las obligaciones establecidas en la ley es colocar la bandera en cada hogar. A continuación te contamos cuándo hacerlo y cómo evitar multas.
Llegan las Fiestas Patrias y con ellas la bandera chilena comienza a aparecer en fuera de varios hogares del país.
Cerca del 18 de septiembre es común caminar y ver las casas con banderas en astas o colgadas en la ventana. Y es que de no hacerlo, se arriesga una multa que podría llegar hasta los $345 mil.
A continuación, te detallamos qué días es obligación poner la bandera y cuál es su posición correcta.
De acuerdo a la legislación actual, cada hogar tiene la obligación de colocar la bandera durante los días 18 y 19 de septiembre.
Carabineros de Chile es la institución encargada de fiscalizar que esto ocurra.
De incumplir la normativa, los dueños de casa arriesgan multas que van desde 1 a 5 UTM, es decir, desde los $69 mil hasta los $345 mil.
En el caso de edificios, mientras exista una bandera izada en el primer piso o frontis de la torre, los habitantes no tendrán la obligación de colocarla en sus respectivos departamentos.
La ley exige que tanto en zonas rurales como urbanas se coloque la bandera. A continuación te detallamos cómo hacerlo correctamente:
🇨🇱 Comienza septiembre, el #MesDeLaPatria.— Fuerza Aérea de Chile (@FACh_Chile) September 2, 2025
Izar correctamente la bandera no es solo una tradición:
es un acto de respeto, identidad y compromiso con la historia de Chile.
📌 Aprende cómo instalar correctamente el Pabellón Nacional en tu hogar. pic.twitter.com/FRMmXubbCW