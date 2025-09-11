Fiestas Patrias: Evita multas de $345 mil y revisa cuándo es obligación poner la bandera chilena - Chilevisión

Restan solo días para que comiencen las Fiestas Patrias en Chile y una de las obligaciones establecidas en la ley es colocar la bandera en cada hogar. A continuación te contamos cuándo hacerlo y cómo evitar multas.

Llegan las Fiestas Patrias y con ellas la bandera chilena comienza a aparecer en fuera de varios hogares del país.

Cerca del 18 de septiembre es común caminar y ver las casas con banderas en astas o colgadas en la ventana. Y es que de no hacerlo, se arriesga una multa que podría llegar hasta los $345 mil.

A continuación, te detallamos qué días es obligación poner la bandera y cuál es su posición correcta.

Fiestas Patrias: ¿Cuándo poner la bandera chilena?

De acuerdo a la legislación actual, cada hogar tiene la obligación de colocar la bandera durante los días 18 y 19 de septiembre.

Carabineros de Chile es la institución encargada de fiscalizar que esto ocurra.

De incumplir la normativa, los dueños de casa arriesgan multas que van desde 1 a 5 UTM, es decir, desde los $69 mil hasta los $345 mil.

En el caso de edificios, mientras exista una bandera izada en el primer piso o frontis de la torre, los habitantes no tendrán la obligación de colocarla en sus respectivos departamentos.

Cómo poner correctamente la bandera

La ley exige que tanto en zonas rurales como urbanas se coloque la bandera. A continuación te detallamos cómo hacerlo correctamente:

Se debe izar en un mástil de color blanco, hasta el tope superior y posicionarla de manera que la estrella quede en el costado izquierdo de quien la mira.

de quien la mira. Si va a poner la bandera de manera horizontal (colgada en una ventana), la estrella queda en la esquina superior izquierda mirada desde el frente.

(colgada en una ventana), mirada desde el frente. Si va a poner la bandera de manera vertical (colgada en una ventana), la estrella debe quedar en la esquina superior izquierda, mirada desde el frente.